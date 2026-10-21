"Укрпошта" запустила власний маркетплейс: що можна купити

"Укрпошта" спільно з Kasta запускає власний маркетплейс "Укрпошта Маркет", де буде доступно понад 10 млн товарів із безкоштовною доставкою по Україні. Державний поштовий оператор розраховує залучити до нового сервісу 2 млн клієнтів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Новий сервіс працюватиме в застосунку "Укрпошта 2.0". За словами Смілянського, проєкт створили спільно з Kasta, об'єднавши торговельну платформу партнера з логістичною мережею поштового оператора.

Однією з головних особливостей маркетплейсу стане безкоштовна доставка незалежно від вартості замовлення. Смілянський навів приклад із товаром вартістю 21 грн, який також можна буде отримати без додаткової плати за доставку.

"Укрпошта" позиціонує сервіс як можливість купувати необхідні товари у будь-якому населеному пункті, зокрема там, де через повітряні тривоги або інші обставини фізичні магазини тимчасово не працюють.

"Укрпошта" не вважає себе конкурентом інших маркетплейсів

За словами Смілянського, компанія не планує напряму конкурувати з іншими онлайн-майданчиками, оскільки кожен із них має власну нішу.

Водночас фактично "Укрпошта" розширює присутність у роздрібній торгівлі та електронній комерції.

Смілянський зазначив, що продажі товарів через мережу поштового оператора вже перевищили 1 млрд грн. Крім того, компанія має досвід онлайн-продажу поштових марок в Україні та за кордоном.

Новий маркетплейс, за його словами, не отримуватиме державних субсидій і має працювати як комерційний проєкт.

Як приклади схожих моделей Смілянський навів Amazon Prime, а також маркетплейси поштових операторів Бразилії, Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У компанії поставили за мету залучити до "Укрпошта Маркет" 2 млн клієнтів.

Нагадаємо, у вересні Kasta та "Укрпошта" вже запустили безкоштовну доставку замовлень по Україні. Тоді пропозицію пояснювали зростанням вимушених простоїв фізичної торгівлі через повітряні тривоги.