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Kasta і "Укрпошта" запустили тимчасову безкоштовну доставку

Укрпошта
Kasta і "Укрпошта" запустили тимчасову безкоштовну доставку

Kasta запустила безкоштовну доставку замовлень через "Укрпошту" по Україні. Пропозиція діятиме до 1 листопада та поширюватиметься на товари, для яких доступний цей спосіб доставки.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укрпошти".

Зазначається, компанії запускають пропозицію на тлі збільшення часу вимушених простоїв фізичної торгівлі через повітряні тривоги.

Щоб скористатися пропозицією, під час оформлення замовлення потрібно обрати доставку через "Укрпошту". Отримати посилку можна у відділеннях поштового оператора.

За даними Української ради торгових центрів, у серпні 2026 року тривоги припали на 21,8% робочого часу ТЦ — це найвищий показник за час спостережень. У липні він становив 20,1%, а в серпні 2025 року — 9,4%.

У середньому торговельні центри втратили через тривоги еквівалент 6,4 робочого дня за місяць.

Нагадаємо, у серпні повітряні тривоги зупиняли роботу ТЦ понад п'яту частину їхнього робочого часу.

Автор:
Тетяна Гойденко

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