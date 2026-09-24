Kasta и "Укрпочта" запустили временную бесплатную доставку

Kasta запустила бесплатную доставку заказов через "Укрпочту" по Украине. Предложение будет действовать до 1 ноября и будет распространяться на товары, для которых доступен этот способ доставки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрпочты".

Отмечается, компании запускают предложение на фоне увеличения времени вынужденных простоев физической торговли из-за воздушных тревог.

Чтобы воспользоваться предложением, при оформлении заказа нужно выбрать доставку через "Укрпочту". Получить посылку можно в отделениях почтового оператора.

По данным Украинского совета торговых центров, в августе 2026 года тревоги пришлись на 21,8% рабочего времени ТЦ — самый высокий показатель за время наблюдений. В июле он составил 20,1%, а в августе 2025 года – 9,4%.

В среднем торговые центры потеряли из-за тревог эквивалент 6,4 рабочего дня в месяц.

Напомним, в августе воздушные тревоги останавливали работу ТЦ более пятой части их рабочего времени.