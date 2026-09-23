Посылки вне очереди: "Укрпочта" изменила правила работы городских отделений

"Укрпочта" изменила порядок обслуживания клиентов в городских отделениях. Теперь прием посылок будет иметь самый высокий приоритет, а их выдача - следующий.

Как пишет Dilo, об этом информирует глава компании Игорь Смилянский.

Что изменилось в отделениях "Укрпочты"

В частности:

Прием посылок – первый приоритет. Отправки будут принимать вне общей очереди. Выдача посылок – второй приоритет. Получить свое отправление клиенты также смогут вне очереди.

В компании объяснили, что такое решение связано, прежде всего, с необходимостью обеспечить максимально быструю доставку посылок. Из-за регулярных воздушных тревог фактическое время работы отделений может сокращаться, а это оказывает непосредственное влияние на логистику.

"Укрпочта" приводит простой пример. Чтобы посылка, отправленная из Киева, на следующий день была в Одессе, ее необходимо передать на сортировку и отправить из столицы не позже 22:00. До отправки нужно забрать из отделения, доставить в сортировочный центр, отсортировать и загрузить в автомобиль. Весь процесс может занять несколько часов, а дополнительные задержки возникают из-за воздушных тревог.

Таким образом даже несколько часов могут иметь значение для сроков доставки. Если клиент стоит в очереди на отправку, а во время ожидания объявляют воздушную тревогу, по которой отделение вынуждено приостановить работу, посылка может быть принята только после отбоя. В таком случае она отправится к получателю уже на следующий день.

Если же отправление успело принять к оглашению тревоги, оно может продолжить свой путь по логистическому графику даже в случае временного закрытия отделения.

Отдельное внимание "Укрпочта" уделяет выдаче посылок. В компании отмечают, что хотят как можно скорее передавать отправку получателям, чтобы они не оставались в отделениях надолго, особенно на ночь.

В "Укрпочте" также отмечают, что в случае потери посылки из-за обстрелов ее стоимость компенсируют клиенту. В то же время финансовая компенсация не всегда может заменить само получение важной или личной отправки.

Финансовые услуги – в частности выплата пенсий, проведение платежей и другие операции – остаются отдельной категорией. По словам компании, такие услуги клиенты могут получить в тот же день после завершения воздушной тревоги. В то же время, задержка с приемкой или выдачей посылки может повлиять на весь дальнейший маршрут ее доставки.

В настоящее время более 90% городских отделений "Укрпочты", имеющих более одного операционного окна, уже получили соответствующие инструкции. "Экспресс-окна" у них будут работать по новому принципу.

Правила работы отделений во время " желтого" и "красного" уровней воздушной тревоги пока не изменяются.

Следующим шагом компания планирует запустить станции самообслуживания и увеличить количество почтоматов. Кроме того, "Укрпочта" готовит предложения по учету особенностей работы национального почтового оператора в зимний период.

Напомним, в июне "Укрпочта" подписала прямое соглашение с одним из крупнейших маркетплейсов мира - компанией Etsy. Теперь украинская почтовая компания становится официальным партнером этой площадки в Украине.