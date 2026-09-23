Посилки поза чергою: "Укрпошта" змінила правила роботи міських відділень

“Укрпошта” змінила порядок обслуговування клієнтів у міських відділеннях. Відтепер приймання посилок матиме найвищий пріоритет, а їхня видача - наступний.

Як пише Dilo, про це інформує очільник компанії Ігор Смілянський.

Що змінилося у відділеннях "Укрпошти"

Зокрема:

Приймання посилок — перший пріоритет. Відправлення прийматимуть поза загальною чергою. Видача посилок - другий пріоритет. Отримати своє відправлення клієнти також зможуть поза чергою.

У компанії пояснили, що таке рішення пов’язане насамперед із необхідністю забезпечити максимально швидку доставку посилок. Через регулярні повітряні тривоги фактичний час роботи відділень може скорочуватися, а це безпосередньо впливає на логістику.

"Укрпошта" наводить простий приклад. Щоб посилка, відправлена з Києва, наступного дня була в Одесі, її необхідно передати на сортування та відправити зі столиці не пізніше 22:00. До цього відправлення потрібно забрати з відділення, доставити до сортувального центру, відсортувати та завантажити в автомобіль. Увесь процес може займати кілька годин, а додаткові затримки виникають через повітряні тривоги.

Таким чином, навіть кілька годин можуть мати значення для термінів доставки. Якщо клієнт стоїть у черзі на відправлення, а під час очікування оголошують повітряну тривогу, через яку відділення змушене призупинити роботу, посилка може бути прийнята лише після відбою. У такому разі вона вирушить до отримувача вже наступного дня.

Якщо ж відправлення встигли прийняти до оголошення тривоги, воно може продовжити свій шлях за логістичним графіком навіть у разі тимчасового закриття відділення.

Окрему увагу "Укрпошта" приділяє видачі посилок. У компанії зазначають, що хочуть якомога швидше передавати відправлення отримувачам, щоб вони не залишалися у відділеннях надовго, особливо на ніч.

В "Укрпошті" також наголошують, що у разі втрати посилки через обстріли її вартість компенсують клієнту. Водночас фінансова компенсація не завжди може замінити саме отримання важливого або особистого відправлення.

Фінансові послуги - зокрема виплата пенсій, проведення платежів та інші операції - залишаються окремою категорією. За словами компанії, такі послуги клієнти можуть отримати того самого дня після завершення повітряної тривоги. Водночас затримка з прийманням або видачею посилки може вплинути на весь подальший маршрут її доставки.

Наразі понад 90% міських відділень "Укрпошти", які мають більше одного операційного вікна, вже отримали відповідні інструкції. "Експрес-вікна" у них працюватимуть за новим принципом.

Правила роботи відділень під час "жовтого" та "червоного" рівнів повітряної тривоги поки не змінюються.

Наступним кроком компанія планує запустити станції самообслуговування та збільшити кількість поштоматів. Крім того, "Укрпошта" готує пропозиції щодо врахування особливостей роботи національного поштового оператора в зимовий період.

Нагадаємо, у червні "Укрпошта" підписала пряму угоду з одним із найбільших маркетплейсів світу — компанією Etsy. Тепер українська поштова компанія стає офіційним партнером цього майданчика в Україні.