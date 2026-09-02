"Укрпошта" встановила вже понад 500 внутрішніх поштоматів, щоб позбутися черг: які плани

Укрпошта встановила вже 506 внутрішніх поштоматів у 21 регіоні України. Вони дають змогу отримувати посилки без черги до оператора. Для цього потрібно отримати SMS-код, ввести його на панелі та відкрити потрібну комірку.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі поштового оператора.

Де найбільше поштоматів

Внутрішні поштомати розташовані безпосередньо у відділеннях і працюють за їхнім графіком. Відправлення визначаються системою ще під час сортування. Після прибуття посилки одразу розміщують у комірках.

Найбільше поштоматів встановили у:

Київській області — 157;

Львівській — 49;

Дніпропетровській — 37;

Полтавській — 27;

Харківській — 26;

Вінницькій — 22.

Звичайне обслуговування у відділеннях також залишається доступним для клієнтів, яким потрібні додаткові послуги.

Мережу продовжують розширювати

Найближчим часом планують встановити ще 62 внутрішні поштомати. З них 30 мають з’явитися на Дніпропетровщині та 24 — на Одещині. У вересні ще 33 поштомати планують встановити у Львівській та Харківській областях.

"Ми вже прискорили шлях посилки між містами завдяки 100% автоматизації сортування. Тепер працюємо над останнім етапом — її отриманням", — зазначив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

За його словами, протягом вересня компанія планує завершити розгортання понад 600 внутрішніх поштоматів.

Окремо компанія розвиває автономні поштомати поза відділеннями. Їх встановлюють, зокрема, у житлових комплексах. До кінця року компанія планує збільшити кількість таких поштоматів до 1000. Представники ЖК та ОСББ можуть подавати заявки на їх встановлення.

Раніше повідомлялося, що "Укрпошта" розпочинає виробництво та встановлення першої тисячі нових вуличних поштоматів.