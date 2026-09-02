Промисловість і торгівля погіршили оцінки: як змінилися настрої бізнесу у серпні

Ділові настрої в Україні погіршилися у серпні 2026 року: індекс очікувань ділової активності (ІОДА) знизився до 48,3 пункта проти 50,1 у липні. За даними НБУ, найстриманіші оцінки надали підприємства промисловості та торгівлі, тоді як будівельний сектор залишився єдиним, де оцінки перевищили 50 пунктів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Що очікує український бізнес

Будівництво залишається єдиним оптимістичним сектором

Підприємства будівельної галузі стали єдиними серед опитаних секторів, які зберегли позитивні оцінки своєї діяльності. Секторальний індекс у серпні становив 50,7 пункта, хоча місяцем раніше він був значно вищим — 54,2. У серпні минулого року показник становив 54,0.

Позитивні настрої будівельників підтримували стабільне бюджетне фінансування відновлення доріг та інфраструктури, внутрішній попит і сезонний фактор.

Підприємства очікували збільшення обсягів будівельних робіт, нових замовлень і закупівель сировини та матеріалів. Водночас темпи зростання закупівлі підрядних послуг, за прогнозами респондентів, мали сповільнитися. Оцінки щодо вартості таких послуг також стали менш песимістичними, хоча їхня доступність погіршилася.

Промисловість погіршила оцінки

Найбільш стриманими у серпні були підприємства промисловості. Їхній секторальний індекс знизився до 47,3 пункта проти 50,7 у липні та 48,7 у серпні 2025 року.

Серед головних проблем промисловці називали втрати через руйнування виробничих потужностей, логістичні труднощі та дефіцит кваліфікованих кадрів.

Порівняно з липнем підприємства очікували скорочення виробництва та кількості нових замовлень, зокрема експортних. Водночас вони прогнозували збільшення запасів сировини та матеріалів.

Торгівля очікує скорочення товарообороту

Підприємства торгівлі також погіршили оцінки своєї діяльності. У серпні секторальний індекс становив 47,5 пункта проти 50,8 у липні та 51,8 роком раніше.

На роботу торговельних компаній негативно впливали руйнування складських і логістичних комплексів, а також високі ціни на пальне.

Торговельні підприємства прогнозували зниження товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Також вони очікували подальшого скорочення запасів і зменшення торговельної маржі.

Сфера послуг покращила оцінки

Підприємства сфери послуг у серпні були дещо оптимістичнішими, ніж місяцем раніше. Їхній секторальний індекс зріс до 49,5 пункта проти 48,8 у липні. Водночас він залишався нижчим за нейтральний рівень у 50 пунктів, хоча перевищив показник серпня 2025 року — 47,0.

Підтримку сектору забезпечував стабільний внутрішній попит. Водночас бізнес стикався зі зростанням витрат через пошкодження логістичної та складської інфраструктури та нестачу кваліфікованих працівників.

Підприємства зберегли позитивні оцінки щодо кількості нових замовлень і знову оптимістично оцінили майбутні обсяги наданих послуг та послуг у процесі виконання.

Бізнес очікує зростання цін і скорочення персоналу

У більшості секторів підприємства очікували прискорення зростання закупівельних цін на сировину та матеріали, а також цін і тарифів на власні товари та послуги. Подорожчання прогнозували і для товарів, які закуповуються для подальшого продажу.

Винятком стало будівництво. Представники галузі очікували незначного уповільнення зростання закупівельних цін і помірнішого підвищення вартості власної продукції та послуг.

Ситуація з зайнятістю залишається складною. Позитивну оцінку чисельності працівників зберегли лише підприємства будівельної галузі. Компанії інших секторів очікували скорочення персоналу, причому найпомітніше — у промисловості.

Нагадаємо, в Україні зберігається дефіцит працівників, попри те що кількість людей, які шукають роботу, останніми місяцями зросла. Через нестачу кадрів роботодавці конкурують за фахівців і підвищують зарплати. Цього року Національний банк очікує зростання реальних зарплат більш ніж на 12%.