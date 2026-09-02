Промышленность и торговля ухудшили оценки: как изменились настроения бизнеса в августе

Деловые настроения в Украине ухудшились в августе 2026: индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) снизился до 48,3 пункта против 50,1 в июле. По данным НБУ, самые сдержанные оценки дали предприятия промышленности и торговли, в то время как строительный сектор остался единственным, где оценки превысили 50 пунктов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

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Строительство остается единственным оптимистическим сектором

Предприятия строительной отрасли стали единственными среди опрошенных секторов, сохранивших положительные оценки своей деятельности. Секторальный индекс в августе составил 50,7 пункта , хотя месяцем ранее он был значительно выше – 54,2. В августе прошлого года показатель составил 54,0.

Позитивные настроения строителей поддерживали стабильное бюджетное финансирование восстановления дорог и инфраструктуры, внутренний спрос и сезонный фактор.

Предприятия ожидали увеличения объемов строительных работ, новых заказов и закупок сырья и материалов. В то же время темпы роста закупки подрядных услуг, по прогнозам респондентов, должны замедлиться. Оценки стоимости таких услуг также стали менее пессимистическими, хотя их доступность ухудшилась.

Промышленность ухудшила оценки

Наиболее сдержанными в августе являлись предприятия промышленности. Их секторальный индекс снизился до 47,3 пункта против 50,7 в июле и 48,7 в августе 2025 года.

Среди главных проблем промышленники называли потери из-за разрушения производственных мощностей, логистических трудностей и дефицита квалифицированных кадров.

По сравнению с июлем предприятия ожидали сокращения производства и новых заказов, в том числе экспортных. В то же время, они прогнозировали увеличение запасов сырья и материалов.

Торговля ожидает сокращение товарооборота

Предприятия торговли также ухудшили оценки своей деятельности. В августе секторальный индекс составил 47,5 пункта против 50,8 в июле и 51,8 годом ранее.

На работу торговых компаний оказывали негативное влияние разрушение складских и логистических комплексов, а также высокие цены на горючее.

Торговые предприятия прогнозировали снижение товарооборота и объемы закупки товаров для продажи. Также они ожидали дальнейшего сокращения запасов и уменьшения торговой маржи.

Сфера услуг улучшила оценки

Предприятия сферы услуг в августе были несколько более оптимистичными, чем месяцем ранее. Их секторальный индекс вырос до 49,5 пункта против 48,8 в июле. В то же время он оставался ниже нейтрального уровня в 50 пунктов, хотя превысил показатель августа 2025 года - 47,0.

Поддержку сектору обеспечивал стабильный внутренний спрос. В то же время бизнес сталкивался с ростом затрат из-за повреждений логистической и складской инфраструктуры и нехватки квалифицированных работников.

Предприятия сохранили положительные оценки количества новых заказов и оптимистично оценили будущие объемы предоставляемых услуг и услуг в процессе выполнения.

Бизнес ожидает роста цен и сокращения персонала

В большинстве секторов предприятия ожидали ускорения роста закупочных цен на сырье и материалы, цен и тарифов на собственные товары и услуги. Удорожание прогнозировали и для закупаемых товаров для дальнейшей продажи.

Исключением стало строительство. Представители отрасли ожидали незначительного замедления роста закупочных цен и более умеренного повышения стоимости собственной продукции и услуг.

Ситуация с занятостью остается сложной. Положительную оценку численности работников сохранили только предприятия строительной отрасли. Компании других секторов ожидали сокращения персонала, причем заметнее всего — в промышленности.

Напомним, в Украине сохраняется дефицит работников, несмотря на то, что количество людей, которые ищут работу, в последние месяцы возросло. Из-за нехватки кадров работодатели конкурируют за специалистов и повышают зарплаты. В этом году Национальный банк ожидает роста реальных зарплат более чем на 12%.