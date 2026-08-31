Сеанс во время войны: как воздушные тревоги влияют на бизнес кинотеатров

Украинский рынок кинотеатров в 2026 году постепенно восстанавливается, но его динамика остается нестабильной. Посещаемость и кассовые сборы в значительной степени зависят от репертуара фильмов и воздушных тревог. Об этом рассказали Delo.ua представители кинотеатров "Октябрь" и Multiplex.

Посещаемость растет благодаря качественному контенту

Главным драйвером посещаемости кинотеатра "Жовтень" остаются качественные ленты, которые выходят в прокат, говорит директор кинотеатра "Жовтень" Виктория Федорина. В последнее время в кинотеатр приходят посетители преимущественно за артхаусным и новым кино, а также фильмы из собственной, отдельной программы показов классики.

Крупнейшее собрание кинотеатра в 2026 году обеспечила отечественная лента "Ты - Космос", которая стала лидером также и в общеукраинском прокате. Слабыми для посещаемости традиционно остаются апрель и май, не являющиеся сезонными месяцами для большого количества посетителей, независимо от военного положения.

В сети Multiplex средний валовой сбор на один фильм в 2026 году вырос на 25,5% по сравнению с 2025 годом. В компании рассказали, что зритель не просто возвращается в кинотеатры, а демонстрирует более высокую концентрацию внимания на ключевых релизах, таких как блокбастеры и драмы, обеспечивающие большую выручку.

Среди фильмов, которые лучше всего собирали аудиторию в сети Multiplex, есть крупнобюджетные зрелищные проекты, а именно "Одиссея", "F1 Фильм", "Человек-паук: Абсолютно новый день", "Проект "Аве Мария"". Кроме того, среди них есть сиквелы с известным брендом как "Дьявол носит Прада 2", "Буремный перевал", "Служница", а также локальные и авторские релизы: "Антарктида" и "Ты — Космос". В топ-10 самых кассовых фильмов 2026 года в ЦУМе, по данным Multiplex, также вошли "Майкл", "Любит не любит", "Аватар: Огонь и Пепел" и "Марти Суприм. Гений комбинаций".

Воздушные тревоги остаются главным риском для работы залов

В Multiplex и кинотеатре Октябрь отмечают, что воздушные тревоги оказывают существенное влияние на работу кинотеатров. В "Октябре" при отсутствии прямой угрозы решение о продолжении или прерывании сеанса оставляют за зрителями. Если тревога длится менее 20 минут, сеанс возобновляется после паузы. Тем, кто не хочет продолжать просмотр, предлагают билет на другой сеанс, в том числе на другой фильм.

В Multiplex наибольшие потери от возврата билетов из-за воздушных тревог фиксировали в периоды массированных ракетных и дроновых атак. Особенно ощутимым это влияние было в начале года, в мае и конце лета, когда из-за масштабных обстрелов воздушные тревоги становились более частыми и длительными. Это приводило к увеличению количества возвратов билетов.

В сети также отмечают, что зрители реже планировали поход в кино заранее. Часто решение принимается в день сеанса в зависимости от ситуации в городе.

Еще с начала полномасштабной войны возросло значение дневных и ранних вечерних сеансов, поскольку зрители стремятся запланировать время на дорогу в кинотеатр и обратно с учетом комендантских ограничений. В то же время, поздние сеансы спроса полностью не теряют. Их привлекательность зависит от конкретного города, дня недели и текущей ситуации безопасности. В то же время, на популярные премьеры зрители готовы идти даже при неблагоприятных условиях. Для менее популярных фильмов ситуация безопасности сильнее влияет на посещаемость.

Расходы растут, а результаты зависят от проката

Кинотеатры фиксируют рост операционных расходов , в частности электроэнергию, воду и продукты. Для Октября подорожание продуктов особенно ощутимо, поскольку попкорн и другие товары формируют около половины доходов кинотеатра.

В Multiplex посреди главных статей расходов называют аренду, зарплаты и коммунальные сервисы. В то же время к традиционным для бизнеса затратам прибавились и те, что связаны с безопасностью.

На этом фоне представители "Октября" и Multiplex воздерживаются от точных прогнозов результатов 2026 года. В "Октябре" они будут зависеть прежде всего от репертуара, а также от количества воздушных тревог и отключений электроэнергии. Если осенью и зимой в прокат выйдут сильные ленты, кинотеатр рассчитывает повторить высокие показатели отдельных релизов, в частности, как с фильмом "Ты - Космос".

Из почти 300 компаний, имеющих лицензию на показ кинофильмов, большую часть рынка делят около десятка компаний. Рынок растет: в 2025 году все эти компании продали билетов на 4,1 млрд грн – это на 20% больше, чем годом ранее. Сеть Multiplex , насчитывающая 27 кинотеатров, занимает львиную долю этого рынка. Ее продажи составили 2,1 млрд. грн.