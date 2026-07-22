Multiplex оценила ущерб от войны более чем в $20 млн: сеть потеряла три кинотеатра

Сеть кинотеатров Multiplex с начала полномасштабной войны понесла более 20 млн долларов ущерба из-за разрушений, вызванных российской агрессией. Всего повреждения получили девять кинотеатров сети, три из которых потеряны безвозвратно.

Об этом Delo.ua сообщил СЕО сети Multiplex Роман Романчук.

По его словам, полностью потеряны кинотеатры в Мариуполе, Запорожье и Кривом Роге. В Запорожье кинотеатр был уничтожен после трех прямых попаданий российских ракет в торгово-развлекательный центр.

В то же время ситуация в Кривом Роге не связана с боевыми разрушениями. Кинотеатр с начала полномасштабной войны оставался закрытым из-за риска безопасности, а впоследствии компания решила отказаться от проекта из-за невозможности договориться с арендодателем о новых условиях работы.

"В условиях комендантского часа и воздушных тревог кинотеатр теряет около 23% операционного времени. При довоенной модели аренды работать экономически было невозможно, поэтому мы приняли решение выйти из этого проекта", - пояснил Романчук.

Кинотеатр в Херсоне также не работает с первых дней вторжения, однако в Multiplex не считается окончательно потерянным. По словам руководителя сети, помещение кинотеатра пострадало незначительно, однако сам торговый центр испытал серьезные разрушения, а ситуация безопасности пока не позволяет возобновить работу.

Шесть кинотеатров уже восстановили, сеть продолжает расширение

Из девяти поврежденных кинотеатров компания уже восстановила шесть. Вновь работают локации в киевских ТРЦ Retroville и Lavina Mall, одесском Riviera, а также харьковских Nikolsky и Дафе.

Несмотря на потери, сеть продолжает расширяться. За время полномасштабной войны Multiplex открыл новый кинотеатр в Ужгороде и увеличил количество залов в уже действующих локациях.

В настоящее время сеть насчитывает 27 кинотеатров и 171 кинозал. По итогам 2026 года компания ожидает роста доходов примерно на 15% в гривневом измерении при сохранении текущей безопасности и экономической ситуации.

Напомним, вечером 20 июля российские войска атаковали Сумы ударными беспилотниками. В результате одного из попаданий вспыхнул масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр". Из-за повторных атак дронов спасатели были вынуждены проводить тушение с учетом ситуации безопасности, поэтому ликвидация пожара продолжалась всю ночь. В результате удара здание торгового центра, которое работало в Сумах почти 12 лет и имело площадь более 23 тыс. кв. м, был уничтожен до основания.