Українські кінотеатри заробили 4,1 млрд грн: хто став лідером ринку за підсумками 2025 року

Найбільшу касу зібрали мережі Multiplex та "Планета кіно" — понад 2 млрд грн та 1 млрд грн відповідно. / Freepik

Ринок кінопрокату в Україні, попри виклики воєнного часу, демонструє впевнене зростання.За результатами 2025 року сукупна виручка галузі сягнула 4,1 млрд грн, що на 20% більше, ніж у попередньому році, а лідером серед мереж став Multiplex.

Про це свідчать результати дослідження аналітичної платформи YouControl, проведеного на основі даних YC.Market.

Географія та концентрація ринку

Станом на квітень 2026 року в Україні зареєстровано 278 компаній, основний вид діяльності яких — демонстрація кінофільмів.

  • Регіональні лідери: Чверть усіх компаній (66) зосереджена у Києві. Також значна кількість гравців працює у Дніпропетровській (21), Донецькій (19) та Львівській (17) областях.
  • Державний сектор: Серед загальної кількості функціонують 60 компаній комунальної форми власності.
  • Корпоративні групи: 42 суб’єкти господарювання тісно пов’язані з 30 великими корпоративними групами. Найбільшу присутність має «Група родини Соколових», до якої входять одразу 7 підприємств галузі.

Хто заробляє найбільше: аналіз ключових мереж

Фінансову звітність за 2025 рік оприлюднила лише чверть компаній, проте саме вони формують основний обсяг ринку.

  1. Multiplex: Беззаперечним лідером ринку є компанії, що працюють під брендом Multiplex. Найбільший виторг показало ТОВ "Сінема Тім" (1,2 млрд грн). Друге місце посіло ПрАТ "Мультиплекс-Холдинг" (880,4 млн грн). Обидві структури мають спільний e-mail та пов'язані з "Групою родини Трофименко". Окремо 54,9 млн грн заробило ТОВ "Мультиплекс-Черкаси", що належить ексдепутатам Черкаської міськради.
  2. Планета кіно: Послуги мережі надають три компанії: "Тріумф Медіа Груп", "Блокбастер Кіно" та "Нова Кіностолиця". Їхня спільна виручка склала 979 млн грн. Ці юрособи входять до складу корпоративної групи "Молочний альянс".
  3. Wizoria: Мережу представляють компанії групи родини Соколових — ТОВ "Світ Сінема" (156,8 млн грн) та ТОВ "Піраміда Трейд" (36 млн грн), а також афілійоване ТОВ "Конкорд Кіно" (81,4 млн грн).
  4. Інші гравці: До списку найбільших також увійшли оператори Miromax (ТОВ "Сінема Девелопмент", 73,8 млн грн), "Оскар" (ТОВ "Планета Кіно", 60,8 млн грн) та київський кінотеатр "Жовтень»"(ТОВ "Кіноман", 51,3 млн грн), який з квітня 2026 року також увійшов до групи Трофименко та "Лінія кіно" (43,7 млн грн).
Міжнародний капітал та санкційні ризики

Дослідження YouControl виявило, що український кінопрокат має широку мережу іноземних зв'язків — від Кіпру до ОАЕ та США. Однак не всі вони є безпечними з точки зору комплаєнсу.

Санкційний слід: під санкціями РНБО перебувають бенефіціари та учасники таких компаній, як ТОВ "Кінотеатр Валентина" (Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов), ТОВ "Кінотеатр Нептун" (Софокліс Папаварнавас) та ТОВ "Кіномир" (Дмитро Больбот).

Російський вплив: у двох компаній виявлено ймовірні зв’язки з рф. Зокрема, співвласником ТОВ "Кіноклуб Булгаков" через кіпрську структуру є громадянин росії Володимир Авілов. Також російський громадянин В'ячеслав Лошкарьов фігурує серед учасників ТОВ "Доміон".

Іноземні інвестиції: На ринку активно працюють інвестори з Польщі (Богдан Батрух, "Кассандра-Плюс"), Великої Британії (Мохаммад Захур, "АВМ Інвест Груп") та США.

"Ринок кінопрокату адаптується та зростає, проте прозорість структури власності залишається критично важливою, особливо в контексті виявлення зв'язків з країною-агресором та підсанкційними особами", — зазначають у YouControl.

Нагадаємо, українська кінокомпанія Kalyna Film розпочала виробництво свого першого українсько-американського історичного фільму. Проєкт реалізується спільно з приватним інвестором із США — юридичною компанією.

Автор:
Олена Черкасець