Kalyna Film та інвестор зі США знімуть перший українсько-американський історичний фільм

Kalyna Film
Розпочато виробництво першого спільного українсько-американського історичного фільму/Kalyna Film

Українська кінокомпанія Kalyna Film розпочала виробництво свого першого українсько-американського історичного фільму. Проєкт реалізується спільно з приватним інвестором із США — юридичною компанією.

Як пише Delo.ua,  про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" директор із розвитку кінокомпанії у США Джо ДіРієнцо.

У 2025 році кінокомпанія уклала договори з іноземними партнерами щодо виробництва трьох проєктів, один з них створюється на замовлення американської сторони. Крім того, компанія відкрила офіс у Нью-Йорку.

ДіРієнцо пояснив, що  Голлівуд демонструє зростаючий інтерес до українських команд, які відомі своєю продуктивністю та готовністю працювати в умовах, які інші світові ринки вважають екстремальними.  

За його словами, кінокомпанія Kalyna Film у 2023-2024 роках виробила понад 25 годин аудіовізуального контенту, зокрема усі проєкти було реалізовано за рахунок українського фінансування із залученням незначного європейського гранту.

Однією із стратегій кінокомпанії є виробництво контенту в Україні з подальшим виходом на ринок США.

 ДіРієнцо додав, що останніми роками американська індустрія сповільнила виробництво проєктів через складні процедури погодження, значні витрати та інші фактори, що створюють контраст з Україною, де навпаки ці процеси відбуваються динамічніше.

Нагадаємо, лауреат "Оскара", режисер Мстислав Чернов працює над новим проєктом — документальною стрічкою, присвяченою мирним переговорам і завершенню війни в Україні. 18 серпня Чернов був помічений на саміті у США з камерою в руках, де також були присутні президент України Володимир Зеленський та лідери ЄС.

Автор:
Тетяна Бесараб