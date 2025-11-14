Kalyna Film и инвестор из США снимут первый украинско-американский исторический фильм

Украинская кинокомпания Kalyna Film начала производство своего первого украино-американского исторического фильма. Проект реализуется совместно с частным инвестором из США – юридической компанией.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" директор по развитию кинокомпании в США Джо ДиРиенцо.

В 2025 году кинокомпания заключила договоры с иностранными партнерами по производству трех проектов, один из них создается по заказу американской стороны. Кроме того, компания открыла офис в Нью-Йорке.

ДиРиенцо пояснил, что Голливуд демонстрирует растущий интерес к украинским командам, известным своей производительностью и готовностью работать в условиях, которые другие мировые рынки считают экстремальными.

По его словам, кинокомпания Kalyna Film в 2023-2024 годах произвела более 25 часов аудиовизуального контента, в том числе все проекты были реализованы за счет украинского финансирования с привлечением незначительного европейского гранта.

Одной из стратегий кинокомпании есть производство контента в Украине с последующим выходом на рынок США.

ДиРиенцо добавил, что в последние годы американская индустрия замедлила производство проектов из-за сложных процедур согласования, значительных затрат и других факторов, создающих контраст с Украиной, где наоборот эти процессы происходят динамичнее.

