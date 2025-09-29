Голливуд под угрозой: Трамп анонсировал 100% пошлину на импортные фильмы

Президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести 100% пошлину на все фильмы, производимые за пределами страны, импортируемые в США. Такой шаг может оказать серьезное влияние на Голливуд, который в значительной степени зависит от международных совместных проектов и кассовых сборов за рубежом.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Пошлины на зарубежные киноленты

Трамп объявил, что планирует ввести 100% пошлину на все импортируемые в Соединенные Штаты фильмы иностранного производства. Это заявление повторяет угрозу, высказанную им ранее, и может серьезно изменить бизнес-модель Голливуда.

Трамп объяснил свой шаг, сравнив ситуацию с "кражей конфет у ребенка", отметив, что американский кинобизнес якобы был "украден другими странами".

Пока неясно, какими юридическими инструментами администрация планирует ввести такие тарифы. Белый дом не дал комментариев относительно процедуры введения пошлины.

Ведущие кинокомпании США, включая Warner Bros Discovery, Paramount Skydance, Netflix и Comcast, пока не дали официальных комментариев.

Аналитики отмечают, что неопределенность в этом вопросе может привести к росту расходов, которые в конечном счете лягут на потребителей.

О кинематографе и тарифах

Идея введения тарифа на иностранные фильмы была впервые озвучена Трампом в мае, однако детали остались неизвестными, что вызвало беспокойство руководителей киноиндустрии. Акции Paramount Skydance и Warner Bros Discovery снизились на 2,1% и 1,3% соответственно.

Современное кинопроизводство часто распределено между несколькими странами – от съемок и финансирования до постпродакшна и визуальных эффектов. Голливуд возлагается на зарубежные студии и производственные центры в Канаде, Великобритании и Австралии, где налоговые льготы стимулируют крупнобюджетные проекты. Совместное производство с иностранными партнерами, особенно в Азии и Европе, обеспечивает финансирование и доступ к международным рынкам.

Аналитики предупреждают, что широкое действие тарифа может затронуть тысячи американских работников, занятых на зарубежных съемках, включая художников визуальных эффектов и съемочных групп.

Напомним, Трамп объявил о новом пакете тарифов, которые должны вступить в силу с 1 октября. Эти меры, направленные на защиту американской обрабатывающей промышленности и национальной безопасности, являются продолжением серии торговых ограничений Соединенных Штатов.