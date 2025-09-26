100% на ліки, 50% на меблі та 25% на вантажівки: Трамп оголосив про нові мита

Президент США Дональд Трамп 25 вересня оголосив про новий пакет тарифів, які мають набути чинності з 1 жовтня. Ці заходи, спрямовані на захист американської обробної промисловості та національної безпеки, є продовженням послідовної серії торговельних обмежень Сполучених Штатів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Нові мита США

Трамп, використовуючи свої повноваження відповідно до розділу 232 закону про розширення торгівлі 1962 року, повідомив про запровадження мит у ключових секторах:

фармацевтична продукція (брендовані ліки) — тариф 100%. Це мито буде застосовуватися до всього імпорту, якщо компанія не розпочала будівництво виробництва у Сполучених Штатах;

вантажівки (вагою понад 10 000 фунтів — приблизно понад 4,5 т) — тариф 25%;

кухонні шафи та туалетні столики — тариф 50%;

м'які меблі — тариф 30%.

"Причиною цього є масштабний "наплив" цих продуктів до Сполучених Штатів з інших країн", – пояснив Трамп.

Цього року Міністерство торгівлі розслідувало кожен із цих трьох секторів продукції (вантажівки, меблі, фармацевтика). Розслідування щодо виробів з пиломатеріалів було розпочали у березні, а щодо вантажівок та ліків — у квітні. Загалом адміністрація Трампа розпочала дванадцять розслідувань щодо наслідків для національної безпеки імпорту, включаючи вітрові турбіни, літаки, напівпровідники, мідь та критично важливі мінерали.

Цього тижня Трамп також оголосив про нові розслідування щодо засобів індивідуального захисту, медичних виробів, робототехніки та промислового обладнання.

Економічні наслідки

Масштабні мита Трампа на низку продукції іноземного виробництва вже сприяли зростанню споживчих цін у США, і згідно з заявами Федеральної резервної системи, затьмарили глобальне зростання економіки.

Акції фармацевтичних компаній по всій Азії впали: австралійський CSL досяг шестирічного мінімуму, акції японської компанії Sumitomo впали більш ніж на 3%, а фармацевтичні індекси в Гонконзі та Індії знизилися більш ніж на 1%. Індекс виробників меблів на китайських біржах також знизився приблизно на 1%.

Нагадаємо, нові 50% тарифи США на імпорт індійських товарів 27 серпня набули чинності. Вони стали найвищими серед країн Азії. Мита торкнуться понад 55% експорту Індії до Сполучених Штатів.