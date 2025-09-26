100% на лекарства, 50% на мебель и 25% на грузовики: Трамп объявил о новых пошлинах

Президент США Дональд Трамп 25 сентября объявил о новом пакете тарифов, которые должны вступить в силу с 1 октября. Эти меры, направленные на защиту американской обрабатывающей промышленности и национальной безопасности, являются продолжением серии торговых ограничений Соединенных Штатов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Новые пошлины США

Трамп, используя свои полномочия в соответствии с разделом 232 закона о расширении торговли в 1962 году, сообщил о введении пошлин в ключевых секторах:

фармацевтическая продукция (брендированное лекарство) — тариф 100%. Эта пошлина будет применяться ко всему импорту, если компания не приступила к строительству производства в Соединенных Штатах;

грузовики (весом более 10 000 фунтов – примерно свыше 4,5 т) – тариф 25%;

кухонные шкафы и туалетные столики – тариф 50%;

мягкая мебель - тариф 30%.

"Причиной тому является масштабный "наплыв" этих продуктов в Соединенные Штаты из других стран", - пояснил Трамп.

В этом году Министерство торговли расследовало каждый из трех секторов продукции (грузовики, мебель, фармацевтика). Расследование по изделиям из пиломатериалов было начато в марте, а по грузовикам и лекарствам — в апреле. В общей сложности администрация Трампа начала двенадцать расследований по поводу последствий для национальной безопасности импорта, включая ветровые турбины, самолеты, полупроводники, медь и критически важные минералы.

На этой неделе Трамп также объявил о новых расследованиях средств индивидуальной защиты, медицинских изделий, робототехники и промышленного оборудования.

Экономические последствия

Масштабные пошлины Трампа на ряд продукции иностранного производства уже способствовали росту потребительских цен в США, и согласно заявлениям Федеральной резервной системы, затмили глобальный рост экономики.

Акции фармацевтических компаний по всей Азии упали: австралийский CSL достиг шестилетнего минимума, акции японской компании Sumitomo упали более чем на 3%, а фармацевтические индексы в Гонконге и Индии снизились более чем на 1%. Индекс производителей мебели на китайских биржах также снизился примерно на 1%.

Напомним, новые 50% тарифы США на импорт индийских товаров 27 августа вступили в силу. Они стали самыми высокими среди стран Азии. Пошлины коснутся более 55% экспорта Индии в Соединенные Штаты.