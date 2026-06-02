Фермеры могут получить до 1 млн грн беспроцентного кредита: стартовал прием заявок

Со 2 июня в Государственном аграрном реестре (ГАР) начался прием заявок на получение беспроцентных кредитов для фермерских хозяйств. В рамках программы аграрии могут привлечь до 1 млн. грн. сроком до пяти лет.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

В рамках программы аграрии могут привлечь до 1 млн грн. беспроцентного кредита сроком до пяти лет. Воспользоваться поддержкой могут как фермерские хозяйства, так и семейные фермы без статуса юридического лица при регистрации в Государственном аграрном реестре.

Одним из обязательных требований для участия является отсутствие налоговой задолженности, процедур банкротства, санкционных ограничений, а также ведение деятельности вне временно оккупированных территорий.

Как сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Денис Башлык, полученные средства фермеры могут направить на приобретение техники и оборудования, закупку поголовья сельскохозяйственных животных, строительство или реконструкцию производственных помещений, закладки многолетних насаждений, развитие кооперации, реализацию проектов по орошению и мелиор.

Подать заявку на участие в программе можно до 2 июля 2026 года.

После приема документов их рассмотрит комиссия Украинского государственного фонда поддержки фермерских хозяйств, которая определит победителей конкурсного отбора.

О результатах рассмотрения заявок участников сообщат через Государственный аграрный реестр. С хозяйствами, которые получат финансирование, Укргосфонд заключит договоры о предоставлении финансовой поддержки.

