Tesla возобновляет позиции в Европе: майские продажи стремительно выросли

Число новых регистраций автомобилей компании Tesla в мае существенно выросло на нескольких европейских рынках, что свидетельствует о продолжении тенденции возобновления объемов продаж американского производителя в регионе.

Наибольшую динамику продемонстрировал рынок Франции, где количество майских регистраций Tesla подскочило по сравнению с прошлым годом на 655% – до 5 446 автомобилей. В Норвегии показатели выросли на 29% и достигли 3345 машин.

Положительная динамика также зафиксирована на других европейских рынках:

Дания: рост на 136% (до 1750 автомобилей);

Испания: рост на 113% (до 1690 автомобилей);

Португалия: рост на 349% (до 1463 автомобилей);

Швеция: рост на 71% (до 858 автомобилей).

В то же время в Италии майские продажи компании упали на 23,5% (до 654 автомобилей), хотя в целом за первые пять месяцев 2026 года показатели страны все равно оказались на 15% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Крупнейшие автомобильные рынки Европы — Великобритания и Германия — должны обнародовать свои ежемесячные отчеты на этой неделе.

Факторы возобновления спроса

Общий рынок электрифицированного транспорта в Европе показывает стабильный подъем. В апреле количество регистраций таких авто выросло на 21% год к году, заняв более двух третей от общего объема авторизаций. Этому способствуют правительственные субсидии, государственная поддержка и высокая стоимость горючего, что подталкивает покупателей выбирать более экологический транспорт.

Как отмечают аналитики ING Research, несмотря на постепенное размывание общей доли Tesla на рынке, ее продажи сейчас подпитываются стремительным расширением сектора аккумуляторных электромобилей. Особенно активное внедрение наблюдается в Скандинавии, а также на ранее отстававших рынках, таких как Испания.

Старший аналитик компании TP ICAP Midcap Жюльен Томас подчеркнул, что Tesla ведет все более агрессивную политику на ключевом рынке электромобилей, подкрепленную гибкой ценовой стратегией и отличными производственными возможностями. По его словам, модель Model Y пользуется колоссальным спросом в сегменте кроссоверов, предлагая оптимальный баланс цены и запаса хода в период, когда ценовая эластичность клиентов остается очень высокой.

Текущее восстановление позиций является важным шагом для компании, ведь в течение 2025 года американский бренд лишился почти половины своей доли европейского рынка. Это произошло из-за усиления конкуренции со стороны китайских производителей, дефицита новых моделей в линейке и неоднозначного отношения европейцев к политическим заявлениям генерального директора Илона Маска.

Напомним, Tesla вернула первое место на рынке электромобилей, сдвинув китайского гиганта BYD. По итогам первого квартала 2026 г. компания вновь стала лидером по объемам продаж аккумуляторных электромобилей (BEV), удерживая почти 13% мирового рынка и продемонстрировав прирост продаж на 6% по сравнению с началом прошлого года.