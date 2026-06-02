Польский Pepco официально выходит на рынок Украины: когда откроют первые магазины

В Украине откроют первые магазины сети Pepco

Польская сеть магазинов одежды и бытовых товаров Pepco официально объявила о выходе на украинский рынок. Украина станет 20-м юбилейным рынком для компании.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

Первые торговые точки бренда приступят к работе уже во второй половине 2026 года, а открытие дебютного магазина запланировано на конец октября.

Как отмечают в Pepco Group, этот шаг является важной вехой в реализации амбициозной стратегии роста сети. Она направлена на контролируемую экспансию в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), а также выход на перспективные рынки.

Украинским потребителям бренд планирует предложить высококачественные и трендовые товары для повседневной жизни и всей семьи по привлекательным ценам.

Компания уже сформировала локальную топ-менеджерскую команду для запуска и развития бизнеса в Украине. Должность регионального менеджера компании в Украине займет Арсен Старченко, Марина Попова назначена директором по персоналу, Ольга Агалида – финансовая директор, а Иван Омельченко – директор по развитию сети.

О Pepco

Компания была основана 22 года назад в Польше, сегодня входит в состав Pepco Group. В настоящее время в Pepco работает более 32 000 сотрудников, ежемесячно обслуживающих около 36 миллионов покупателей.

На сегодняшний день Pepco управляет мощной сетью, насчитывающей более 4 000 магазинов в 18 странах Европы, и ежемесячно обслуживает более 36 миллионов клиентов. Кроме Украины, в июне 2026 года ритейлер планирует открыть первые торговые точки в Северной Македонии.

Ритейлер продолжает показывать высокие финансовые и операционные результаты в регионе ЦВЕ и видит значительный потенциал для дальнейшего масштабирования.

Ранее сообщалось, что Pepco планирует выйти на украинский рынок. Консалтинговая компания Retail&Development Advisor (RDA), как официальный эксклюзивный представитель Pepco в Украине, занимается поиском лучших локаций для международного ритейлера.

Автор:
Татьяна Бессараб