Крупнейший польский маркетплейс Allegro планирует выйти на рынок Украины: этапы и сроки

Крупнейший польский маркетплейс и интернет-аукцион Allegro начинает поэтапное масштабирование бизнеса на украинском рынке. Проект разделен на несколько последовательных фаз. Первый этап стартует в июне и предусматривает организацию покупок польских продавцов с прямой доставкой в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Wiadomosci Handlowe.

В начале в проекте примут участие несколько сотен компаний из Польши, после чего доступ к платформе будет открыт для широкого круга поставщиков.

Следующим шагом развития должна стать адаптация домена Allegro.ua для продавцов. Ожидается, что интеграция локального бизнеса с платформой состоится в 2027 году. Постепенный запуск позволяет компании оценивать реакцию потребителей и избегать операционных ошибок, возникающих при предыдущих выходах на международные рынки.

Сейчас идет техническая подготовка, проводятся профильные вебинары для партнеров и готовится запуск пилотной программы "друзья и семья". Посылки к заказчикам в Украину будет доставлять компания Nova Post, также развивающая собственную сеть отделений на территории Польши.

Позиция компании и мнение эксперта

В пресс-службе Allegro подтвердили запуск нового направления: "Мы наблюдаем четкую тенденцию к росту трансграничной электронной коммерции и растущий интерес со стороны иностранных клиентов, в частности из Украины. Чтобы более эффективно поддерживать наших партнеров в их региональном расширении, мы сейчас внедряем первый этап нового метода доставки – Allegro International Ukraine".

Представители компании отмечают, что на начальном этапе ограниченная группа польских партнеров получит доступ к рынку, емкость которого составляет около 11,5 миллионов активных пользователей электронной коммерции.

Главным конкурентом для польской платформы в Украине остается маркетплейс Rozetka, работающий с 2005 года и имеющий развитую инфраструктуру. Эксперт украинского рынка розничной торговли Игорь Гугля отмечает, что успех компании будет зависеть от логистических решений и уникальности предлагаемого ассортимента товаров. Он отмечает специфику украинского рынка, где лидеры e-commerce (Rozetka, "Эпицентр", "Алло", Maudau) имеют большие сети стационарных магазинов и пунктов выдачи заказов. Также эксперт отмечает высокую концентрацию локальных платформ на продукции из Китая и предполагает, что в будущем Allegro придется инвестировать крупные бюджеты в маркетинг, снижать цены или рассмотреть вариант покупки местного оператора.

О Allegro

Allegro – это крупнейший польский маркетплейс и интернет-аукцион (часто его называют "европейским Amazon"), где можно приобрести практически все: электронику, одежду, косметику, товары для дома, автозапчасти и многое другое. Основан в 1999 году компанией Surf Stop Shop sp. zoo

На платформе товары продают тысячи разных магазинов и частных лиц. Вы можете покупать вещи по фиксированной цене или участвовать в аукционах, делая ставки.

Международная деятельность Allegro

Экспансия Allegro в Центральной и Восточной Европе активизировалась после выхода на IPO. В 2021 году компания приобрела чешскую Mall Group и логистического оператора WE|DO, завершив сделку в апреле 2022 года. Это позволило маркетплейс выйти на рынки Чехии, Словакии, Венгрии, Словении и Хорватии. В 2023 году начала работу Чешская платформа Allegro.cz, а в 2024 году география расширилась в Словакию (Allegro.sk) и Венгрию (Allegro.hu) с интеграцией локальных магазинов в единую систему.

В рамках консолидации активов и оптимизации расходов, компания ликвидировала отдельные бренды CZC.cz и Mall.cz, переведя их операции на основной чешский домен. Следующим этапом сокращения расходов стал полный выход из рынков Словении и Хорватии в 2026 году путем продажи активов инвестиционному фонду Mutares. В настоящее время компания концентрирует операционную деятельность на ключевых рынках Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Напомним, 21 мая польская сеть магазинов одежды и бытовых товаров Pepco официально объявила о выходе на украинский рынок. Руководство компании обосновало это решение высоким уровнем узнаваемости бренда среди украинских потребителей.