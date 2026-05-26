Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,24

--0,02

EUR

51,53

+0,20

Наличный курс:

USD

44,12

44,03

EUR

51,70

51,54

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Крупнейший польский маркетплейс Allegro планирует выйти на рынок Украины: этапы и сроки

посылка Allegro
Украинцы смогут покупать на Allegro / Википедия

Крупнейший польский маркетплейс и интернет-аукцион Allegro начинает поэтапное масштабирование бизнеса на украинском рынке. Проект разделен на несколько последовательных фаз. Первый этап стартует в июне и предусматривает организацию покупок польских продавцов с прямой доставкой в Украину.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Wiadomosci Handlowe.

В начале в проекте примут участие несколько сотен компаний из Польши, после чего доступ к платформе будет открыт для широкого круга поставщиков.

Следующим шагом развития должна стать адаптация домена Allegro.ua для продавцов. Ожидается, что интеграция локального бизнеса с платформой состоится в 2027 году. Постепенный запуск позволяет компании оценивать реакцию потребителей и избегать операционных ошибок, возникающих при предыдущих выходах на международные рынки.

Сейчас идет техническая подготовка, проводятся профильные вебинары для партнеров и готовится запуск пилотной программы "друзья и семья". Посылки к заказчикам в Украину будет доставлять компания Nova Post, также развивающая собственную сеть отделений на территории Польши.

Позиция компании и мнение эксперта

В пресс-службе Allegro подтвердили запуск нового направления: "Мы наблюдаем четкую тенденцию к росту трансграничной электронной коммерции и растущий интерес со стороны иностранных клиентов, в частности из Украины. Чтобы более эффективно поддерживать наших партнеров в их региональном расширении, мы сейчас внедряем первый этап нового метода доставки – Allegro International Ukraine".

Представители компании отмечают, что на начальном этапе ограниченная группа польских партнеров получит доступ к рынку, емкость которого составляет около 11,5 миллионов активных пользователей электронной коммерции.

Главным конкурентом для польской платформы в Украине остается маркетплейс Rozetka, работающий с 2005 года и имеющий развитую инфраструктуру. Эксперт украинского рынка розничной торговли Игорь Гугля отмечает, что успех компании будет зависеть от логистических решений и уникальности предлагаемого ассортимента товаров. Он отмечает специфику украинского рынка, где лидеры e-commerce (Rozetka, "Эпицентр", "Алло", Maudau) имеют большие сети стационарных магазинов и пунктов выдачи заказов. Также эксперт отмечает высокую концентрацию локальных платформ на продукции из Китая и предполагает, что в будущем Allegro придется инвестировать крупные бюджеты в маркетинг, снижать цены или рассмотреть вариант покупки местного оператора.

О Allegro

Allegro – это крупнейший польский маркетплейс и интернет-аукцион (часто его называют "европейским Amazon"), где можно приобрести практически все: электронику, одежду, косметику, товары для дома, автозапчасти и многое другое. Основан в 1999 году компанией Surf Stop Shop sp. zoo

На платформе товары продают тысячи разных магазинов и частных лиц. Вы можете покупать вещи по фиксированной цене или участвовать в аукционах, делая ставки.

Международная деятельность Allegro

Экспансия Allegro в Центральной и Восточной Европе активизировалась после выхода на IPO. В 2021 году компания приобрела чешскую Mall Group и логистического оператора WE|DO, завершив сделку в апреле 2022 года. Это позволило маркетплейс выйти на рынки Чехии, Словакии, Венгрии, Словении и Хорватии. В 2023 году начала работу Чешская платформа Allegro.cz, а в 2024 году география расширилась в Словакию (Allegro.sk) и Венгрию (Allegro.hu) с интеграцией локальных магазинов в единую систему.

В рамках консолидации активов и оптимизации расходов, компания ликвидировала отдельные бренды CZC.cz и Mall.cz, переведя их операции на основной чешский домен. Следующим этапом сокращения расходов стал полный выход из рынков Словении и Хорватии в 2026 году путем продажи активов инвестиционному фонду Mutares. В настоящее время компания концентрирует операционную деятельность на ключевых рынках Польши, Чехии, Словакии и Венгрии.

Напомним, 21 мая польская сеть магазинов одежды и бытовых товаров Pepco официально объявила о выходе на украинский рынок. Руководство компании обосновало это решение высоким уровнем узнаваемости бренда среди украинских потребителей.

Автор:
Татьяна Ковальчук