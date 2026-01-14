- Категория
Онлайн-торговля в Украине растет несмотря на войну: ТОП-10-маркетплейсов 2025 года
Несмотря на вызовы войны и экономической нестабильности, онлайн-торговля в Украине в 2025 показала лучший результат за весь период полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные YouControl.Market.
Война коренным образом изменила потребительские привычки. Онлайн-торговля стала для украинцев не просто удобной, а безопасной и практичной альтернативой традиционным магазинам.
Постоянные риски безопасности, угрозы обстрелов и перебои в работе физических торговых точек заставили бизнес и клиентов массово мигрировать в интернет.
Сколько ФЛП и компаний работает в онлайн-торговле в Украине
В третьем квартале 2025 года не было зафиксировано ни одного прекращения среди компаний – ни одно из юридических лиц в сфере онлайн ритейла не закрылось, тогда как появилось 48 новых.
По состоянию на конец декабря 2025 года в Украине работает 77,4 тыс. активных ФЛП и 3173 действующих компаний в сфере онлайн-торговли.
За 9 месяцев 2025 года количество новых регистраций ФОТ выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, а общее количество предпринимателей в отрасли увеличилось примерно на пятую часть.
Количество вновь юридических лиц возросло скромнее – примерно на 6–7% в год (относительно трех кварталов прошлого года).
Самые популярные интернет-магазины Украины
ТОП-10 онлайн-ритейлеров за 9 месяцев 2025 вместе получили почти 40 млрд грн выручки.
По выручке на конец третьего квартала 2025 года лидируют Rozetka, ОТК "Европлюс", Makeup, MAUDAU, Pethouse, "Клуб семейного досуга", Yakaboo, E-Zoo, Petslike, GymBeam.
Где в Украине больше всего интернет-магазинов
Среди компаний лидирует г. Киев – 1656 компаний (52%), далее Киевская (193), Днепропетровская (184), Одесская (178), Харьковская (158), Львовская (149) области.
Среди ФЛП картина подобна: больше всего в Киеве (12,9 тыс.), далее Днепропетровская (8,0 тыс.), Харьковская (7,4 тыс.), Одесская (7,2 тыс.), Киевская (5,5 тыс.) и Львовская (5,4 тыс.).
В целом, украинский онлайн-ритейл тяготеет к мегаполисам и областным центрам. Полномасштабная война лишь усилила этот перекос: часть бизнесов релоцировалась с востока и юга в центральные и западные регионы, прежде всего в Киев и Львов.
В то же время, некоторые области (например, Донецкая, Запорожская) сохранили определенную долю компаний, что свидетельствует о стремлении бизнеса оставаться привязанным к своему рынку даже при сложных условиях.
Напомним, по данным Единого государственного реестра, более 225 046 тысяч новых ФЛП зарегистрировано за 9 месяцев 2025 года. Это почти столько же, как и за аналогичный период в прошлом году. В то же время, более 213 тысяч предпринимателей решили завершить свою деятельность в этом году. Это на 11% больше, чем за тот же период 2024 года.