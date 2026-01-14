Онлайн-торгівля в Україні росте попри війну: ТОП-10-маркетплейсів 2025 року

Попри виклики війни та економічної нестабільності, онлайн-торгівля в Україні у 2025 році показала найкращий результат за весь період повномасштабного вторгнення.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані YouControl.Market.

Війна докорінно змінила споживчі звички. Онлайн-торгівля стала для українців не просто зручною, а безпечною та практичною альтернативою традиційним магазинам. Постійні безпекові ризики, загрози обстрілів та перебої в роботі фізичних торгових точок змусили бізнес і клієнтів масово мігрувати в інтернет.

Скільки ФОП та компаній працює в онлайн-торгівлі в Україні

В третьому кварталі 2025 року не було зафіксовано жодного припинення серед компаній – жодна з юридичних осіб у сфері онлайн ритейлу не закрилася, тоді як з’явилося 48 нових.

Станом на кінець грудня 2025 року в Україні працює 77,4 тис. активних ФОП і 3173 діючі компанії у сфері онлайн-торгівлі.

За 9 місяців 2025 року кількість нових реєстрацій ФОП зросла на 62% проти аналогічного періоду 2024-го, а загальна кількість підприємців у галузі збільшилася приблизно на п’яту частину.

Кількість новостворених юридичних осіб зросла скромніше – приблизно на 6–7% за рік (відносно трьох кварталів минулого року).

Найпопулярніші інтернет-магазини України

ТОП-10 онлайн-ритейлерів за 9 місяців 2025 року разом отримали майже 40 млрд грн виручки.

За виручкою станом на кінець третього кварталу 2025 року лідирують Rozetka, ОТК "Європлюс", Makeup, MAUDAU, Pethouse, "Клуб сімейного дозвілля", Yakaboo, E-Zoo, Petslike, GymBeam.

Де в Україні найбільше інтернет-магазинів

Серед компаній лідирує м. Київ — 1656 компаній (52%), далі Київська (193), Дніпропетровська (184), Одеська (178), Харківська (158), Львівська (149) області.

Серед ФОП картина подібна: найбільше в Києві (12,9 тис.), далі Дніпропетровська (8,0 тис.), Харківська (7,4 тис.), Одеська (7,2 тис.), Київська (5,5 тис.) і Львівська (5,4 тис.).

Загалом, український онлайн-ритейл тяжіє до мегаполісів та обласних центрів. Повномасштабна війна лише підсилила цей перекіс: частина бізнесів релокувалась зі сходу та півдня до центральних і західних регіонів, перш за все до Києва та Львова.

Водночас деякі області (наприклад, Донецька, Запорізька) зберегли певну частку компаній, що свідчить про прагнення бізнесу залишатися прив’язаним до свого ринку навіть за складних умов.

Нагадаємо, за даними Єдиного державного реєстру, понад 225 046 тисяч нових ФОПів зареєстровано за 9 місяців 2025 року. Це майже стільки ж, як і за аналогічний період торік. Водночас понад 213 тисяч підприємців вирішили завершити свою діяльність цьогоріч. Це на 11% більше, ніж за той самий період 2024 року.