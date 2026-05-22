Єврокомісія пропонує тимчасово вивести з-під санкцій китайського виробника чіпів для порятунку автопрому ЄС

Європейська комісія запропонувала запровадити тимчасове послаблення терміном на дев'ять місяців на операції з китайською напівпровідниковою компанією Yangzhou Yangjie Electronic Technology. Підприємство потрапило під обмеження у межах 20-го пакета санкцій проти Росії за допомогу російському військово-промисловому комплексу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

За словами представника ЄК, Yangzhou Yangjie Electronic залишатиметься у "чорному списку" Євросоюзу, проте дев'ятимісячна відстрочка необхідна, щоб європейські автовиробники встигли знайти альтернативні канали постачання мікросхем та уникнули "серйозних інфраструктурних перебоїв". Для того, щоб ця пропозиція набула чинності, її мають одноголосно підтимати всі 27 країн-членів ЄС.

Чому компанія потрапила під санкції та чим це загрожує

20-й пакет санкцій проти РФ було офіційно ухвалено наприкінці квітня 2026 року. До нього увійшли близько 60 технологічних компаній із Китаю, ОАЕ, Казахстану та інших держав, які постачали агресору товари подвійного призначення в обхід чинних обмежень.

Ключові деталі щодо ситуації навколо китайського постачальника:

Військовий слід: Yangzhou Yangjie Electronic потрапила під жорсткі санкції через те, що її напівпровідники та компоненти були масово виявлені в уламках російських безпілотників та керованих плануючих авіабомб (КАБів), якими окупаційні війська б'ють по території України.

Критична залежність європейських заводів: провідні європейські автомобільні концерни почали масово закуповувати продукцію цієї компанії, намагаючись замінити чипи від інших китайських фірм, заблокованих у попередніх санкційних пакетах.

Ризик паралічу індустрії: представники автопрому ЄС та профільні асоціації попередили Брюссель, що без перехідного періоду наявні запаси напівпровідників вичерпаються за лічені тижні, що призведе до негайної зупинки конвеєрів та заводів по всій Європі.

У Єврокомісії наголосили, що метою санкцій є зміна поведінки компаній, проте Захід прагне знайти прагматичний баланс, щоб ці обмеження не завдали руйнівного економічного удару по самій європейській промисловості.

Нагадаємо, ЄС не планує послаблювати санкції проти російських нафти та газу попри рішення США і Великої Британії. Попри те, що Лондон та Вашингтон пішли на певні внутрішні поступки для своїх імпортерів, Європейська комісія залишається на непохитній позиції щодо повного та послідовного витіснення російських енергоносіїв із європейського ринку для максимального перекриття фінансових потоків, що живлять військову машину Кремля.