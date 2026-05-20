Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,15

--0,01

EUR

51,30

--0,11

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,60

51,40

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

США просять Україну зняти санкції з білоруських добрив

Добрива
США просять Україну зняти санкції з білоруських добрив / Freepik

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає Україну послабити обмеження на імпорт калійних добрив із Білорусі. Крім того, Вашингтон звернувся до Києва з проханням переконати європейські країни піти на аналогічний крок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

На думку американської сторони, часткове скасування санкцій та відновлення торгівлі допоможе віддалити Олександра Лукашенка від Кремля та покращити відносини Мінська із Заходом. Раніше цього року США вже зняли частину власних обмежень із компанії "Білоруськалій" у межах непублічної угоди, за якою білоруський режим звільнив кілька сотень політичних в'язнів.

Проблема логістики та позиція країн ЄС

Попри кроки Вашингтона, ефект від скасування американських санкцій залишається мінімальним без рішення Європейського Союзу. Білорусь досі не може використовувати свої традиційні та найкоротші торговельні маршрути через порти Балтійського моря (зокрема литовську Клайпеду) і змушена повністю покладатися на російську залізницю. Ключовими країнами для відновлення транзиту є Польща та Литва.

Тиск США вже відчули в балтійському регіоні:

  • Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час закритого засідання правлячої партії підтвердив "додаткову активність" із боку Штатів щодо калійного транзиту.
  • Водночас в офісі президента Гітанаса Науседи заявили, що Литва не планує відновлювати транзит з міркувань національної безпеки, оскільки це суперечить чинним санкціям ЄС. Сам Науседа виступає за продовження обмежень, нагадуючи, що Лукашенко надав білоруську територію для російського вторгнення в Україну.

Міністерство закордонних справ України та Держдепартамент США наразі офіційно не прокоментували цю інформацію. Експерти зазначають, що наразі немає жодних ознак того, що Брюссель готовий пом'якшити свою позицію щодо Мінська.

Нагадаємо, світові ціни на добрива б’ють історичні рекорди, через що аграрії та трейдери опинилися у скрутному становищі. Військові конфлікти на Близькому Сході та блокування великих транспортних шляхів підняли вартість карбаміду та фосфатів до максимумів. За таких умов дешева білоруська сировина є вкрай затребуваною для глобального ринку, проте політичні чинники продовжують блокувати її постачання.

Автор:
Максим Кольц