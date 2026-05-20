США просять Україну зняти санкції з білоруських добрив

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає Україну послабити обмеження на імпорт калійних добрив із Білорусі. Крім того, Вашингтон звернувся до Києва з проханням переконати європейські країни піти на аналогічний крок.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

На думку американської сторони, часткове скасування санкцій та відновлення торгівлі допоможе віддалити Олександра Лукашенка від Кремля та покращити відносини Мінська із Заходом. Раніше цього року США вже зняли частину власних обмежень із компанії "Білоруськалій" у межах непублічної угоди, за якою білоруський режим звільнив кілька сотень політичних в'язнів.

Проблема логістики та позиція країн ЄС

Попри кроки Вашингтона, ефект від скасування американських санкцій залишається мінімальним без рішення Європейського Союзу. Білорусь досі не може використовувати свої традиційні та найкоротші торговельні маршрути через порти Балтійського моря (зокрема литовську Клайпеду) і змушена повністю покладатися на російську залізницю. Ключовими країнами для відновлення транзиту є Польща та Литва.

Тиск США вже відчули в балтійському регіоні:

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс під час закритого засідання правлячої партії підтвердив "додаткову активність" із боку Штатів щодо калійного транзиту.

Водночас в офісі президента Гітанаса Науседи заявили, що Литва не планує відновлювати транзит з міркувань національної безпеки, оскільки це суперечить чинним санкціям ЄС. Сам Науседа виступає за продовження обмежень, нагадуючи, що Лукашенко надав білоруську територію для російського вторгнення в Україну.

Міністерство закордонних справ України та Держдепартамент США наразі офіційно не прокоментували цю інформацію. Експерти зазначають, що наразі немає жодних ознак того, що Брюссель готовий пом'якшити свою позицію щодо Мінська.

Нагадаємо, світові ціни на добрива б’ють історичні рекорди, через що аграрії та трейдери опинилися у скрутному становищі. Військові конфлікти на Близькому Сході та блокування великих транспортних шляхів підняли вартість карбаміду та фосфатів до максимумів. За таких умов дешева білоруська сировина є вкрай затребуваною для глобального ринку, проте політичні чинники продовжують блокувати її постачання.