Німеччина заявила про повну відмову Європи від російських енергоносіїв

Європа остаточно відмовилася від повернення до залежності від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Як пише Delo.ua, про це заявив представник федерального уряду Німеччини Штефан Роуенгоф, інформує "Укрінформ".

Європа не повернеться до російського газу

За його словами, повномасштабна війна Росії проти України змусила Європу переосмислити підходи до енергетичної безпеки, зруйнувавши попередні уявлення та виявивши небезпечні ілюзії.

Роуенгоф наголосив, що у 2022 році Європа перебувала на межі енергетичної кризи, адже значна частина імпорту газу надходила з Росії, а "Газпром" контролював частину німецьких газових сховищ. Водночас він зазначив, що ця залежність залишилась у минулому і не буде відновлена.

Представник уряду ФРН також підкреслив, що Росія використовує енергетику як інструмент війни, зокрема через атаки на енергосистему України, які перетворюють інфраструктуру на поле бою.

Він додав, що Німеччина фактично перебудувала свою енергетичну політику з нуля, повністю замістивши російський трубопровідний газ та у стислі терміни розвинувши інфраструктуру для імпорту скрапленого газу.

За його словами, нині близько половини потреб Німеччини в природному газі забезпечує Норвегія, а ключовим постачальником LNG стали США.

Окремо він відзначив посилення захисту критичної енергетичної інфраструктури, зокрема трубопроводів, мереж і підводних об’єктів. За його словами, ці заходи реалізуються із застосуванням фізичних, цифрових і військових інструментів, а військово-морські сили країни патрулюють акваторії Північного та Балтійського морів для протидії можливим загрозам і контролю за так званим "тіньовим флотом" РФ.

Також він наголосив, що енергетична безпека в Німеччині нині розглядається як частина національної безпеки, а для координації відповідних рішень створено нові механізми, зокрема Раду національної безпеки.

Нагадаємо, імпорт російського скрапленого природного газу до країн Європейського Союзу у першому кварталі 2026 року зріс на 16% і досяг найвищого рівня з 2022 року, попри заявлені наміри ЄС відмовитися від енергоносіїв з Росії. Найбільшими імпортерами стали Франція, Іспанія та Бельгія.