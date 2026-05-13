Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,97

+0,01

EUR

51,64

--0,08

Готівковий курс:

USD

43,87

43,80

EUR

51,80

51,61

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництвіє Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Історії успіхуз Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Імпорт російського газу в ЄС досяг пікового рівня з 2022 року: головні покупці

трубопровід
Російський СПГ знову зростає в імпорті Європи / Pixabay

Імпорт російського скрапленого природного газу до країн Європейського Союзу у першому кварталі 2026 року зріс на 16% і досяг найвищого рівня з 2022 року, попри заявлені наміри ЄС відмовитися від енергоносіїв з Росії. Найбільшими імпортерами стали Франція, Іспанія та Бельгія.

Як пише Delo.ua, про це інформує Welt.

Російський СПГ знову зростає в імпорті Європи

Згідно з даними, постачання російського СПГ до ЄС у січні–березні сягнули 6,9 млрд кубометрів. Водночас у квітні зафіксовано подальше зростання імпорту - ще на 17% у річному вимірі.

У дослідженні зазначається, що основними отримувачами російського СПГ в Європі є Франція, Іспанія та Бельгія. При цьому саме Франція у першому кварталі 2026 року імпортувала найбільші обсяги серед усіх країн ЄС.

Загалом Росія залишається другим за обсягами постачальником скрапленого газу до Європейського Союзу. У структурі загального газового імпорту (включно з трубопровідним газом і СПГ) найбільшу частку має Норвегія - 31%, далі йдуть США - 28%, тоді як Росія посідає третє місце з показником 14%.

Аналітики IEEFA наголошують, що стратегія диверсифікації енергопостачання ЄС стикається з викликами на тлі геополітичної нестабільності. Вони також зазначають, що СПГ фактично став "вразливою ланкою" європейської енергетичної безпеки.

Нагадаємо, Індія відхилила пропозицію Росії щодо купівлі скрапленого природного газу, який потрапив під санкції США. Рішення було прийнято попри дефіцит палива, спричинений напруженістю на Близькому Сході та ризиками перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку.

Автор:
Ольга Опенько