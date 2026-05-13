Імпорт російського газу в ЄС досяг пікового рівня з 2022 року: головні покупці

Імпорт російського скрапленого природного газу до країн Європейського Союзу у першому кварталі 2026 року зріс на 16% і досяг найвищого рівня з 2022 року, попри заявлені наміри ЄС відмовитися від енергоносіїв з Росії. Найбільшими імпортерами стали Франція, Іспанія та Бельгія.

Російський СПГ знову зростає в імпорті Європи

Згідно з даними, постачання російського СПГ до ЄС у січні–березні сягнули 6,9 млрд кубометрів. Водночас у квітні зафіксовано подальше зростання імпорту - ще на 17% у річному вимірі.

У дослідженні зазначається, що основними отримувачами російського СПГ в Європі є Франція, Іспанія та Бельгія. При цьому саме Франція у першому кварталі 2026 року імпортувала найбільші обсяги серед усіх країн ЄС.

Загалом Росія залишається другим за обсягами постачальником скрапленого газу до Європейського Союзу. У структурі загального газового імпорту (включно з трубопровідним газом і СПГ) найбільшу частку має Норвегія - 31%, далі йдуть США - 28%, тоді як Росія посідає третє місце з показником 14%.

Аналітики IEEFA наголошують, що стратегія диверсифікації енергопостачання ЄС стикається з викликами на тлі геополітичної нестабільності. Вони також зазначають, що СПГ фактично став "вразливою ланкою" європейської енергетичної безпеки.

