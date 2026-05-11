Санкції США діють: Індія відмовилася від поставок російського газу попри дефіцит палива

Індія відхилила пропозицію Росії щодо купівлі скрапленого природного газу (СПГ), який потрапив під санкції США. Рішення було прийнято попри дефіцит палива, спричинений напруженістю на Близькому Сході та ризиками перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку.

Ситуація з заводом "Портова"

Через позицію індійської сторони вантаж об'ємом 138 200 кубічних метрів із російського заводу "Портова" (Балтійське море) не був розвантажений у терміналі Дахедж. Хоча в документах намагалися приховати російське походження палива, судно відстежувалося технічними засобами. Наразі танкер Kunpeng перебуває поблизу вод Сінгапуру без визначеного пункту призначення.

Основні фактори, що вплинули на рішення Індії:

  • складність приховування поставок СПГ від супутникового стеження порівняно з нафтою; 
  • посилення санкцій США щодо російських заводів ("Портова", "Арктик СПГ-2") на початку 2025 року; 
  • ризик потрапляння індійських компаній під вторинні санкції США.

Переговори та стратегічний баланс

Індія залишається найбільшим покупцем російської морської нафти, оскільки на цей сектор діють певні послаблення для подолання світової енергетичної кризи. Проте щодо газу позиція Нью-Делі є суворішою. Під час візиту заступника міністра енергетики Росії Павла Сорокіна 30 квітня індійські чиновники підтвердили відмову від санкційних обсягів.

Москва намагається знайти альтернативні ринки, оскільки Китай залишається єдиним великим покупцем як санкційного, так і вільного від обмежень російського газу. Водночас Росія пропонує Індії довгострокові угоди на постачання добрив.

"Вантажі сирої нафти можна приховати шляхом перевезення з судна на судно в морі, проте поставки зрідженого природного газу набагато важче приховати від супутникового стеження", — повідомило джерело, знайоме з ходом переговорів.

Раніше повідомлялося, що індійські нафтопереробні заводи суттєво збільшили закупівлі російської сировини протягом останніх двох місяців. Керівники провідних галузевих підприємств очікують, що високі обсяги імпорту зберігатимуться до кінця року.

Автор:
Тетяна Ковальчук