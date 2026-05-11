Санкции США действуют: Индия отказалась от поставок российского газа, несмотря на дефицит топлива

Индия отклонила предложение России о покупке сжиженного природного газа (СПГ), попавшего под санкции США. Решение было принято, несмотря на дефицит топлива, вызванный напряженностью на Ближнем Востоке и рисками перебоев в поставках через Ормузский пролив.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Ситуация с заводом "Портовая"

Из-за позиции индийской стороны груз объемом 138 200 кубометров с российского завода "Портова" (Балтийское море) не был разгружен в терминале Дахедж. Хотя в документах пытались скрыть российское происхождение топлива, судно отслеживалось техническими средствами. В настоящее время танкер Kunpeng находится вблизи вод Сингапура без указанного пункта назначения.

Основные факторы, повлиявшие на решение Индии:

сложность сокрытия поставок СПГ от спутниковой слежки по сравнению с нефтью;

ужесточение санкций США в отношении российских заводов ("Портовая", "Арктик СПГ-2") в начале 2025 года;

риск попадания индийских компаний во вторичные санкции США.

Переговоры и стратегический баланс

Индия остается самым большим покупателем российской морской нефти, поскольку на этот сектор действуют определенные послабления для преодоления мирового энергетического кризиса. Однако по газу позиция Нью-Дели строже. В ходе визита заместителя министра энергетики России Павла Сорокина 30 апреля индийские чиновники подтвердили отказ от санкционных объемов.

Москва пытается найти альтернативные рынки, поскольку Китай остается единственным крупным покупателем как санкционного, так и свободного от ограничений российского газа. В то же время Россия предлагает Индии долгосрочные соглашения по поставкам удобрений.

"Грузы сырой нефти можно скрыть путем перевозки с судна на судно в море, однако поставки сжиженного природного газа гораздо труднее скрыть от спутниковой слежки", - сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие заводы существенно увеличили закупки российского сырья за последние два месяца. Руководители ведущих отраслевых предприятий ожидают, что высокие объемы импорта будут сохраняться до конца года.