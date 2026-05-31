Один из украинских страховщиков получил право страховать самолеты
Национальный банк Украины согласовал расширение лицензии на осуществление деятельности по прямому страхованию для страховой компании "Первая".
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .
Соответствующее решение 27 мая принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.
Согласно решению регулятора, страховщик получил право осуществлять деятельность по классу страхования 5 - "Страхование воздушных судов". Расширение лицензии вышло на основании заявления самой компании.
По итогам первого квартала 2026 г. 63,4% страховых платежей компании поступило от юридических лиц, еще 36,6% — от физических лиц.
Наибольшую часть страхового портфеля составляют полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (34%), международного автострахования "Зеленая карта" (26%) и КАСКО (12%).
Объем страховых премий компании в январе-марте 2026 достиг 360,6 млн грн, а страховые резервы составили 949,1 млн грн.
В то же время, объем страховых выплат за первый квартал этого года вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Напомним, НБУ применил штраф к ЧАО "СК "КД Жизнь" в размере 2,74 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере страхования и отчетности. Решение принято по результатам плановой инспекционной проверки.