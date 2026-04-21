НБУ оштрафовал страховую компанию на 2,7 млн грн: что известно

гривны
Общая сумма долга достигла 9 триллионов гривен / Depositphotos

Национальный банк Украины применил штраф к ЧАО "СК "КД Жизнь" в размере 2,74 млн грн за нарушение требований законодательства в сфере страхования и отчетности. Решение принято по результатам плановой инспекционной проверки.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует НБУ.

Регулятор оштрафовал страховую компанию

Национальный банк Украины применил штрафные санкции к ЧАО "СК "КД Жизнь". Решение предусматривает наложение штрафа в размере 2,74 млн грн.

Основанием для такого шага стали нарушения требований законодательства в сфере страхования, а также правил авторизации финансовых учреждений и предоставление отчетности регулятору.

Соответствующее решение 20 апреля 2026 г. принял Комитет по вопросам надзора за рынками небанковских финансовых услуг по результатам плановой инспекционной проверки, проведенной Национальным банком.

Страховая компания обязана уплатить штраф в течение одного месяца с момента вступления решения в силу. Оно вступает в силу со дня официального доведения до сведения компании.

Что известно о страховой компании?

Согласно данным YouControl, ЧАО "Страховая компания "КД Жизнь" работает на украинском рынке с 2007 года. По состоянию на апрель 2026 года компания имеет статус зарегистрированного юридического лица.

Уставный капитал страховщика составляет более 53,3 млн грн, что свидетельствует о его значительной финансовой основе.

Руководителем компании является Виталий Коваленко, возглавляющий ее деятельность в соответствии с учредительными документами.

Основным направлением работы компании является страхование жизни.

Автор:
Ольга Опенько