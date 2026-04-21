Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,10

+0,21

EUR

51,89

+0,13

Готівковий курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,80

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

НБУ оштрафував страхову компанію на 2,7 млн грн: що відомо

гривні
Національний банк України застосував штраф до ПРАТ “СК ”КД Життя" у розмірі 2,74 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері страхування та звітності. Рішення ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки.

Національний банк України застосував штрафні санкції до ПРАТ "СК "КД Життя". Рішення передбачає накладення штрафу в розмірі 2,74 млн грн.

Підставою для такого кроку стали порушення вимог законодавства у сфері страхування, а також правил авторизації фінансових установ і подання звітності до регулятора.

Відповідне рішення 20 квітня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду за ринками небанківських фінансових послуг за результатами планової інспекційної перевірки, проведеної Національним банком.

Страхова компанія зобов’язана сплатити штраф упродовж одного місяця з моменту набрання чинності рішенням. Воно вступає в силу з дня офіційного доведення до відома компанії.

Що відомо про страхову компанію? 

Згідно з даними YouControl, ПрАТ "Страхова компанія "КД Життя" працює на українському ринку з 2007 року. Станом на квітень 2026 року компанія має статус зареєстрованої юридичної особи.

Статутний капітал страховика становить понад 53,3 млн грн, що свідчить про його значну фінансову основу.

Керівником компанії є Віталій Коваленко, який очолює її діяльність відповідно до установчих документів.

Основним напрямом роботи компанії є страхування життя.

Автор:
Ольга Опенько