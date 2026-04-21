НБУ оштрафував страхову компанію на 2,7 млн грн: що відомо

Національний банк України застосував штраф до ПРАТ “СК ”КД Життя" у розмірі 2,74 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері страхування та звітності. Рішення ухвалено за результатами планової інспекційної перевірки.

Національний банк України застосував штрафні санкції до ПРАТ "СК "КД Життя". Рішення передбачає накладення штрафу в розмірі 2,74 млн грн.

Підставою для такого кроку стали порушення вимог законодавства у сфері страхування, а також правил авторизації фінансових установ і подання звітності до регулятора.

Відповідне рішення 20 квітня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду за ринками небанківських фінансових послуг за результатами планової інспекційної перевірки, проведеної Національним банком.

Страхова компанія зобов’язана сплатити штраф упродовж одного місяця з моменту набрання чинності рішенням. Воно вступає в силу з дня офіційного доведення до відома компанії.

Що відомо про страхову компанію?

Згідно з даними YouControl, ПрАТ "Страхова компанія "КД Життя" працює на українському ринку з 2007 року. Станом на квітень 2026 року компанія має статус зареєстрованої юридичної особи.

Статутний капітал страховика становить понад 53,3 млн грн, що свідчить про його значну фінансову основу.

Керівником компанії є Віталій Коваленко, який очолює її діяльність відповідно до установчих документів.

Основним напрямом роботи компанії є страхування життя.