НБУ посилив нагляд: найбільші штрафи отримали МІБ, ТАСкомбанк і Ощадбанк

У грудні 2025 року Національний банк України застосував заходи впливу до п’яти банків та шести небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Про штрафи НБУ

НБУ застосував заходи впливу до АТ "МІБ" через порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютних операцій.

Банк отримав:

штраф 13,5 млн грн за невиконання обов’язків щодо організації та проведення первинного фінансового моніторингу. Порушення включали неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, відсутність ефективних внутрішніх процедур, недостатню перевірку клієнтів та неповне надання інформації інспекційній групі НБУ. Також критикою піддався автоматизований контроль, який не забезпечував повне виконання вимог закону про ПВК/ФТ.

за порушення валютного законодавства. Банк не провів всебічний аналіз та перевірку документів про валютні операції клієнтів, а також не виявив окремий індикатор валютних операцій, передбачений нормативними актами НБУ. письмове застереження за несвоєчасне забезпечення автоматизації формування типових відповідей на запити НБУ, що визначено в постанові № 37 від 2024 року.

Таким чином, НБУ вказав на системні недоліки в організації внутрішнього контролю банку та наголосив на необхідності їх усунення для відповідності вимогам законодавства України.

НБУ застосував до АТ "Таскомбанк" штраф у розмірі 10 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Банк неналежно застосовував ризик-орієнтований підхід, не встановлював високий рівень ризику для клієнтів із санкційних списків і здійснював недостатню перевірку клієнтів.

Крім того, "Таскомбанк" отримав письмові застереження за:

несвоєчасне повідомлення спеціально уповноваженого органу про порогові фінансові операції;

недостатні заходи при перевірці клієнтів, які є політично значущими особами або їхніми афілійованими особами;

помилки у наданні НБУ інформації про валютні операції відповідно до правил статистичної звітності в умовах особливого періоду.

НБУ застосував до Ощадбанку штраф у розмірі 5,5 млн грн за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Банк неналежно застосовував ризик-орієнтований підхід, недостатньо перевіряв клієнтів, зокрема тих, які є політично значущими особами або афілійованими з ними, та не в повному обсязі надавав НБУ необхідну інформацію та документи.

Крім того, Ощадбанк отримав письмові застереження за:

несвоєчасне оновлення внутрішніх документів та процедур управління ризиками;

неповну актуалізацію статусу клієнтів, що є політично значущими особами;

порушення обов’язку повідомляти спеціально уповноважений орган про порогові фінансові операції.

НБУ оштрафував АТ "Мотор Банк" на 3 млн грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, банк неналежно виконував обов’язок із проведення перевірки клієнтів, а також порушував вимоги щодо застосування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу під час фінансового моніторингу.

НБУ наклав на АБ "Кліринговий дім штраф у розмірі 200 тис. грн за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Банк порушив заборону на розголошення інформації про рішення спеціально уповноваженого органу, ухвалене щодо фінансових операцій, що підлягають перевірці, повідомивши про нього учасника таких операцій.

НБУ оштрафував ПТ "ЕВ.РО.Ломбард “ЕВ.РО.Фінанси ЛТД І компанія” на 595 тис. грн за численні порушення у сфері фінансового моніторингу.

Зокрема, ломбард неналежно організував систему ПВК/ФТ: не оновлював внутрішні документи, не застосовував ризик-орієнтований підхід, порушував вимоги до перевірки клієнтів, навчання персоналу та ведення анкет клієнтів із високим рівнем ризику. Також установа подавала звітність із порушеннями та несвоєчасно надавала інформацію на запити регулятора.

НБУ наклав штрафи по 340 тис. грн на ТОВ "ФК Голдана Плюс" та ТОВ "ФК "Форвард Фінанс".

Причиною стало неналежне виконання вимог фінансового моніторингу: компанії не надали Нацбанку в повному обсязі та у встановленому порядку достовірну інформацію і документи на запити регулятора, необхідні для здійснення нагляду та перевірки дотримання законодавства у сфері ПВК/ФТ.

НБУ оштрафував ТОВ "ФК “Аксіома” на 200 тис. грн за порушення вимог валютного законодавства.

Компанія несвоєчасно надала Нацбанку копії фрагментів відеоархіву за визначені проміжки часу на запит інспекційної групи, чим порушила встановлені регулятором строки під час здійснення нагляду в період воєнного стану.

НБУ наклав штраф 200 тис. грн на ТОВ "ФК “Центрофінанс”. Причиною стало недотримання вимог валютного регулювання: установа не забезпечила обладнання одного зі своїх підрозділів системою технологічного відеоконтролю, яка має фіксувати процес обслуговування клієнтів, зокрема операції з готівковою іноземною валютою.

Крім того, ТОВ "Лайт Фінанс" оштрафовано на 51 тис. грн за неподання до Національного банку обов’язкової звітності з питань фінансового моніторингу.

