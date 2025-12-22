НБУ оновив порядок реєстрації платіжних систем та технологічних операторів

Національний банк України оновив порядок внесення та виключення платіжних систем, їх учасників, технологічних операторів та комерційних агентів до Реєстру платіжної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Оновлені правила НБУ для платіжних систем

Зміни спрямовані на удосконалення процедури реєстрації учасників платіжного ринку та сприятимуть підвищенню його прозорості.

Національний банк України уточнив та розширив правила для платіжних систем, їх учасників, технологічних операторів та комерційних агентів:

Винятки з подання документів. Визначено випадки, коли операторам платіжних систем, створеним нерезидентами, технологічним операторам та учасникам платіжних систем не потрібно подавати оновлені документи до Нацбанку. Уточнення вимог до опису послуг. Оновлено правила опису фінансових платіжних послуг у документах платіжних систем та їх учасників, зокрема щодо валютного законодавства та захисту інформації. Розширення вимог до реєстрації. Тепер для внесення технологічного оператора до Реєстру потрібно подавати пакет документів, який включає план діяльності та фінансову звітність.

Встановлено перелік обставин щодо власників і керівників платіжних систем або технологічних операторів, на підставі яких Нацбанк може відмовити у реєстрації або скасувати її.

Удосконалення адміністративного провадження. Внесено зміни до процедури адміністративного провадження, що здійснюється Національним банком. Оптимізація повідомлень Нацбанку. Оператори платіжних систем, їх учасники та технологічні оператори тепер повідомляють Нацбанк про початок використання вебсайтів.

Оператори платіжних систем інформують про припинення договірних відносин із розрахунковим банком.

Уточнення даних у заявах. Визначено точний перелік інформації, яку надавачі фінансових платіжних послуг повинні зазначати у заявах про внесення або виключення з Реєстру відомостей про комерційних агентів. Електронні документи та підписи. Визначено види електронних підписів та печаток, які мають використовуватися під час створення електронних документів або електронних копій паперових документів.

Раніше повідомлялось, що НБУ пропонує нові правила оверсайта платіжної інфраструктури. Зміни передбачають посилення контролю за платіжними системами та технологічними операторами.