В НБУ назвали умови для пом’якшення процентної політики

Члени Комітету з монетарної політики Національного банку України (КМП) очікують пом’якшення процентної політики НБУ у 2026 році за умови зниження проінфляційних ризиків, передусім пов’язаних з параметрами зовнішнього фінансування.

Там нагадують, що 11 грудня регулятор прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Рішенню традиційно передувала дискусія на засіданні КМП, до складу якого входить правління НБУ та директори профільних департаментів.

В НБУ зауважують, що на момент ухвалення рішення зберігалася невизначеність щодо параметрів зовнішньої допомоги у 2026-2027 роках.

Тому десятеро членів КМП висловилися за збереження облікової ставки на рівні 15,5% у грудні, один – за зниження до 15%.

Більшість із них погодилася, що збереження облікової ставки є необхідним для приведення інфляції до цілі 5%, ураховуючи високі проінфляційні ризики, зокрема пов'язані з наслідками війни, а також ймовірною недостатністю міжнародного фінансування.

На думку одного учасника дискусії, що висловився за зниження ставки, стійке сповільнення інфляції з певним випередженням прогнозу НБУ є вагомою підставою для обережного пом’якшення політики, а на ризики, пов'язані із зовнішньою допомогою, варто реагувати виключно в разі їх реалізації.

Восьмеро з них прогнозують, що наприкінці 2026 року облікова ставка становитиме 12,5%, водночас більшість не виключає сценарію проведення жорсткішої процентної політики за реалізації ризиків.

Троє учасників дискусії впевнені, що проінфляційні ризики, пов’язані з наслідками війни, і надалі значно обмежуватимуть простір для зниження ставки. На їхню думку, наприкінці 2026 року вона буде в діапазоні 13–14%.

Зауважимо, у жовтні регулятор зберіг також облікову ставку на рівні 15,5%.

Зниження та підвищення облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня 2024 облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%. А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. 14 червня 2024 року облікову ставку знизили до 13%.

А вже в січні 2025 року регулятор підвищив облікову ставку до 14,5% річних.

6 березня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 процентний пункт до 15,5% річних.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

