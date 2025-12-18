Банки активно сприяють відновленню економіки: НБУ представив звіт про фінансову стабільність

Національний банк України представив звіт про фінансову стабільність, який дає чіткі відповіді: чи будуть гроші на кредити, наскільки надійні наші банки та як наступного року вплине підвищення ставки податку до 50% на прибуток банків.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Загальна картина

Згідно із документом друге півріччя 2025 року показало позитивну динаміку. Стійке нарощення банками кредитного портфеля та активне інвестування в інфраструктуру свідчать про поглиблення ролі сектору як фінансового посередника. Економіка може дедалі більше покладатися на внутрішні ресурси як у період війни, так і для повоєнної відбудови. Водночас увага до контролю ризиків та забезпечення безперебійної роботи залишаються пріоритетом для фінустанов.

Макроекономічні умови

Як зауважили в НБУ, фінансова підтримка залишатиметься запорукою макроекономічної стійкості України. Водночас зберігаються ризики, пов’язані з неритмічністю або недостатністю зовнішнього фінансування. У разі тимчасових пауз в надходженні зовнішньої допомоги банки, що мають можливість дещо наростити свої вкладення в державні цінні папери з огляду на достатню ліквідність.

Показники ліквідності банків високі. Проте частка високоякісних ліквідних активів із початку року скоротилася до близько третини активів банків. Надалі управління ліквідністю потребуватиме посиленої уваги передусім з огляду на активне нарощення банками кредитного портфеля.

Кредитування бізнесу та населення

Зараз триває жваве кредитування. Основу портфеля становлять кредити малим та середнім підприємствам, проте в другому півріччі посилився попит великого бізнесу на інвестиційні позики, який банки задовольняли.

В Нацбанку вважають, що зростання частки кредитів державним компаніям у портфелі банків є виправданим в умовах війни, однак надалі потребуватиме контролю.

Роздрібне незабезпечене кредитування приваблює більшість банків, водночас небагато з них зацікавлені в кредитуванні купівлі житла. Підвищити інтерес банків до іпотечного кредитування має запровадження компенсаційної моделі в 2026 році.

Процентна маржа та підвищення податку

За даними звіту, процентна маржа залишається високою, підтримуючи ефективність банків. Водночас фінустанови й надалі інвестують у власну інфраструктуру та підтримку стійкості, що потребує нарощення витрат та знижує рентабельність банківського сектору.

Нацбанк зауважує, що підвищення ставки податку на прибуток банків до рівня 50% у 2026 році обмежить можливості банків надалі нарощувати операції. Цей крок позбавляє українські банки премії за роботу в умовах воєнних ризиків, що шкодить інвестиційній привабливості вітчизняного фінансового сектору. А також може ускладнити приватизацію державних банків.

Запас капіталу для покриття ризиків

За результатами оцінки стійкості 9 банків із часткою в активах 18% потребували підвищеного рівня достатності капіталу.

Національний банк прийняв рішення, що з початку 2027 року банки мають дотримуватися вимог до буферів капіталу. Також розробляється методологія визначення підвищених індивідуальних вимог до капіталу в межах Pillar II для їх запровадження із 2027 року.

Ціллю Національного банку є подальше впровадження вимог ЄС у фінансовому секторі відповідно до переговорних позицій.

Страховий ринок

Найбільшим є поступ страхового ринку, що очистився від компаній із недостатнім запасом капіталу або непрозорою структурою власності та отримав оновлене законодавство для розвитку ключових продуктів.

Страховики вже мають певні продукти для страхування від воєнних ризиків, розвитку яких сприятиме нова програма державної підтримки. Водночас підготовка довгострокової системної моделі воєнного страхування ще триває.

Нагадаємо, 11 грудня правління Національного банку ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15,5% на тлі збереження ризиків, пов'язаних із майбутнім міжнародним фінансуванням.