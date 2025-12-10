НБУ спрощує умови для залучення довгострокових кредитів від міжнародних інвесторів

З 10 грудня 2025 року Національний банк України (НБУ) виключає з розрахунку обов’язкових резервів залучені банками кредити на строк понад один рік від юридичних осіб-нерезидентів, до складу акціонерів яких входить іноземна держава, та/або в статутному капіталі яких частка міжнародних фінансових організацій (МФО) становить не менше 10%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Раніше до алгоритму розрахунку обов’язкових резервів не включалися лише кредити, залучені від МФО. Нові зміни мають стимулювати банки залучати довгострокові ресурси для фінансування проєктів відбудови в Україні.

Також Націбанк змінює порядок розрахунку нормативів обов’язкового резервування. Відтепер із цього розрахунку не враховуватимуться примусово вилучені та санкційні кошти.

НБУ очікує, що ці зміни сприятимуть зростанню інвестицій у стратегічні проєкти та підтримці економічної стабільності.

Нагадаємо, ще в жовтні НБУ запровадив зміни до порядку формування обов’язкових резервів банками. Це рішення сприятиме залученню довгострокових ресурсів для фінансування проєктів відбудови та зміцнити ефективність грошово-кредитної політики в умовах війни.