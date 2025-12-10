Запланована подія 2

НБУ упрощает условия для привлечения долгосрочных кредитов от международных инвесторов

С 10 декабря 2025 года Национальный банк Украины (НБУ) исключает из расчета обязательных резервов привлеченные банками кредиты сроком более одного года от юридических лиц-нерезидентов, в состав акционеров которых входит иностранное государство, и/или в уставном капитале которых доля международных финансовых организаций (МФО) составляет не менее 10%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Ранее в алгоритм расчета обязательных резервов не включались только кредиты, привлеченные от МФО. Новые изменения должны стимулировать банки привлекать долгосрочные ресурсы для финансирования проектов восстановления в Украине.

Также Нацбанк изменяет порядок расчета нормативов обязательного резервирования. Теперь из этого расчета не будут учитываться принудительно изъятые и санкционные средства.

НБУ ожидает, что эти изменения будут способствовать росту инвестиций в стратегические проекты и экономической стабильности.

Напомним, еще в октябре НБУ ввел изменения в порядок формирования обязательных резервов банками. Это решение будет способствовать привлечению долгосрочных ресурсов для финансирования проектов восстановления и укрепить эффективность денежно-кредитной политики в условиях войны.

Автор:
Татьяна Гойденко