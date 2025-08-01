НБУ передумал: как центробанк теперь видит будущее украинской экономики на ближайшие 2,5 года

Национальный банк Украины в июле изменил свое видение основных параметров экономики Украины до 2028 года по сравнению с апрельскими ожиданиями. Преимущественно ухудшил.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на июльский Инфляционный отчет НБУ.

Инфляция

Национальный банк, в частности, ухудшил прогноз инфляции на конец текущего и следующего года: до 9,7% (повышен на 1 п.п.) в 2025 году и до 6,6% (на 1,6 п.п.) в 2026-м. Прогноз инфляции на 2027 год остался прежним – 5%.

Причины пересмотра ожиданий: ухудшение прогноза урожаев, более существенные потери от войны, эффекты переноса расходов бизнеса на цены и ослабление гривны к евро.

Реальный ВВП

НБУ ухудшил прогноз реального ВВП на 2025 год на 1 п.п. до 2,1%. На 2026 год ожидания ухудшены на 1,4 п.п. до 2,3%. Худшие прогнозы и на 2027 год: на 1,1 п.п. до 2,8%.

Причины пересмотра ожиданий: ухудшение ситуации с безопасностью, рост потерь от обстрелов, более низкие урожаи.

Номинальный ВВП

Прогнозы по номинальному ВВП центробанк улучшил. В 2025 году НБУ ожидает 8 915 млрд гривен (здесь все, как прогнозировалось в апреле). В 2026-м 9 935 млрд гривен (на 45 млрд гривен больше). На 2027 год показатель увеличен на 10 млрд до 10 870 млрд гривен.

Причины пересмотра ожиданий: более высокий дефлятор ВВП, но более низкие темпы роста реального ВВП.

Дефицит государственного бюджета

Прогноз дефицита сводного бюджета (без учета грантов и средств по ERA в доходах) ухудшился на все три года. На 2025 год прогноз дефицита увеличен на 2,8 п.п. до 22% ВВП; на 2026-й – сразу на 7 п.п. до 18,8% ВВП; на 2027 год – на 5,1 п.п. до 12% ВВП.

Причины пересмотра ожиданий: учет более высоких потребностей на поддержку обороноспособности и сохранение государственных стимулов экономики.

Сальдо текущего счета

Национальный банк существенно ухудшил прогнозы динамики текущего счета (соотношения экспорта и импорта). Объемы импорта продолжают существенно превышать объемы экспорта. И ситуация только усугубляется.

Так, на 2025 год прогноз превышения импорта над экспортом составляет $ 34,6 млрд (апрельские ожидания ухудшены ровно вдвое). Прогноз на 2026-й ухудшен на $ 3,6 млрд до $ 34,9 млрд. В 2027 году ожидается еще хуже ситуация – $ 37,3 млрд (ухудшен на $ 9,6 млрд).

Причины пересмотра ожиданий: более низкий экспорт из-за уменьшения урожая и более высокий импорт из-за более широкого дефицита бюджета, отмена льготного режима торговли с ЕС, уточнение исторических данных в 2024 году.

Международные резервы

Прогнозы динамики международных резервов НБУ до 2028 года ухудшены. На конец 2025 года НБУ ожидает $ 53,7 млрд, что на $ 3,9 млрд меньше апрельского прогноза. На финал 2026-го ожидается $ 44,7 млрд (на $ 2,1 млрд меньше), на конец 2027-го – $45,2 млрд (на $ 3,4 млрд меньше).

Причины пересмотра ожиданий: более значительные объемы импорта и меньший экспорт, которые будут частично компенсироваться более существенными объемами международной помощи.

Учетная ставка НБУ

Ухудшил регулятор также ожидания перспектив смягчения монетарной политики, то есть дальнейшего снижения ключевой ставки, которая влияет на размер ставок коммерческих банков и, соответственно, кредитование экономики.

В среднем за текущий год НБУ прогнозирует учетную ставку на уровне 15,1% (в апреле прогнозировал 14,9%). В 2026-м – 13,4% (апрельские ожидания были – 12,3%). В 2027 среднегодовое значение ставки ожидается на уровне 11,7% (в апреле было 10,2%).

Причины просмотра ожиданий: инфляционное давление.

Напомним, в июльском Инфляционном отчете Национальный банк ухудшил также ожидания относительно возможного возвращения в страну беженцев, выехавших после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.