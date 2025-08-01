НБУ ухудшил ожидания по возвращению беженцев: первые 100 тысяч украинцев вернутся не раньше 2027 года

Национальный банк ухудшил ожидания относительно возможного возвращения в страну беженцев, выехавших после начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на июльский Инфляционный отчет НБУ.

Важная деталь: еще в апреле в своем инфляционном отчете НБУ ожидал начала чистого возвращения (преобладания количества вернувшихся в страну над количеством выехавших – Ред.) беженцев в Украину в 2026 году.

Национальный банк ухудшил ожидания относительно будущей динамики возвращения украинских беженцев, учитывая медленную нормализацию экономических условий в стране на фоне продолжающейся полномасштабной войны.

Что касается прогноза на 2025 год, то апрельские предположения НБУ остаются неизменными: по результатам года ожидается чистый отток около 200 тысяч украинцев за границу.

Предполагается, что в 2026 году отток мигрантов будет продолжаться схожими темпами – около 200 тысяч человек. Напомним, апрельский прогноз предполагал возвращение в Украину 200 тысяч беженцев.

Чистое возвращение беженцев в Украину начнется только в 2027 году. НБУ ожидает возвращения в том году около 100 тысяч украинцев. Примечательно, что в предыдущем (апрельском) прогнозе НБУ ожидал чистого возвращения в Украину в 2027 году 500 тысяч человек.

Почему НБУ ухудшил прогноз

В НБУ отмечают, что скорость обратной миграции будет зависеть от рисков безопасности. Сохраняющиеся высокие риски безопасности, в частности обстрелы Россией всей территории Украины и теракты против гражданского населения, обусловливают умеренный отток мигрантов за границу. На этом фоне продолжается адаптация украинцев к жизни за рубежом. Европейский Союз продлил срок действия режима временной защиты для украинских мигрантов до марта 2027 года.

После этого страны ЕС должны определить другие режимы правового статуса украинцев, которые будут оставаться в этих странах, кроме временной защиты, или режимы их возвращения домой. Конкретные решения будут зависеть от правительств соответствующих стран (вопросы мигрантов уже являются частью политической дискуссии на выборах в ряде стран). Также будут учитываться степень адаптации украинцев – наличие работы, уплата налогов, обучение в местных учебных заведениях и т.д.

Продление сроков пребывания в ЕС и/или переход на устоявшиеся режимы пребывания с большой вероятностью будут сдерживать активное возвращение мигрантов в Украину, прогнозируют в Нацбанке.

Что ожидает рынок труда Украины

Длительный миграционный отток и медленное возвращение мигрантов будут обусловливать сохранение дефицита рабочей силы в Украине и ее существенную неравномерность по видам деятельности и регионам. Это будет сдерживать восстановление экономики и стимулировать дальнейшее увеличение зарплат более высокими темпами, чем рост производительности, что будет усиливать инфляционное давление.

Риски наращивания активности боевых действий и/или интенсивности обстрелов тыловых регионов, оккупации новых территорий или значительно большей продолжительности высоких рисков безопасности сохраняются значительными, констатируют в НБУ. Так что в случае реализации таких рисков миграционный отток из Украины усилится. Это, в частности, приведет к большему дефициту рабочей силы и сокращению количества внутренних потребителей с соответствующими худшими последствиями для ВВП и инфляции.

В то же время, отмечают в НБУ, быстрая нормализация экономических условий, стремительное наращивание инвестиций в восстановление инфраструктуры и производственных мощностей с соответствующим развитием рабочих мест, а также активные усилия правительства по возвращению мигрантов могут оживить процесс возвращения украинцев и смягчить дефицит рабочей силы.

Напомним, в интервью для издания Delo.ua глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев заявил, что у Украины нет финансовой возможности стимулировать возвращение граждан из-за границы прямыми выплатами или льготами. В то же время, государство должно создавать привлекательные условия для возвращения – в частности, обеспечить достойный уровень зарплат, доступное жилье.

В недавнем интервью для Delo.ua директор Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Брик заявил, что Украине выгодно, чтобы часть беженцев оставалась за рубежом.

Директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из-за войны.

По данным Евростата на 31 марта 2025 года более 4,26 млн украинцев имели временную защиту в ЕС. Больше всего украинцев под временной защитой находилось в Германии (1,18 млн), Польше (почти 1 млн) и Чехии (более 365 тыс.).