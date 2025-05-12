Количество беженцев из Украины под временной защитой в ЕС в марте уменьшилось более чем на 45 тысяч

По состоянию на 31 марта 2025 года более 4,26 млн человек, в основном украинцы, имели временную защиту в ЕС, однако их количество уменьшилось на 45 тысяч по сравнению с февралем из-за истечения срока действия статуса.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

ЕС предоставляет временную защиту

Более 98,4% всех лиц, получивших временную защиту в ЕС, были гражданами Украины.

Среди них почти половину (44,7%) составляли женщины от 18 лет, еще около трети (31,7%) — несовершеннолетние. Доля взрослых мужчин составила всего 23,6% от общего количества.

По состоянию на март 2025 года больше всего украинцев с временной защитой находились в Германии (1,18 млн), Польше (почти 1 млн) и Чехии (более 365 тыс.).

В целом в ЕС количество таких лиц уменьшилось более чем на 45 тысяч по сравнению с февралем, что связано с завершением срока действия статуса. Наибольшие сокращения зафиксированы в Чехии, Швеции и Литве.

Число находящихся под временной защитой возросло в 18 странах ЕС, причем наибольший абсолютный рост наблюдался в Германии (+7 090; +0,6%), Польше (+2 330, +0,2%) и Испании (+2 275; +1,0%).

По сравнению с населением каждой страны ЕС наивысшее соотношение лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек наблюдалось в Чехии (33,5), Польше (27,2) и Латвии (26,4), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,5 на тысячу человек.

Справка:

Данные в этой статье касаются предоставления временной защиты гражданам Украины в соответствии с решением Совета ЕС от 4 марта 2022 года, принятым в связи с массовым наплывом людей, вызванным российской агрессией.

25 июня 2024 года Европейский Совет решил продлить действие этой защиты еще на год — до 4 марта 2026 года.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из-за войны.