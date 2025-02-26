В Украине или за границей: что выбирают украинцы после трех лет войны?

Доля украинцев, которым больше нравится жить за границей, продолжает стремительно расти: если в декабре 2022 года таких было всего 12%, то уже в январе 2024 года этот показатель вырос до 22%, а к концу года – до 24%.

Об этом сообщил Центр экономической стратегии, ссылаясь на данные Евростата.

С каждым месяцем также уменьшается количество тех, кто планирует вернуться на родину. Если еще в декабре 2022 года 74% беженцев выражали желание вернуться, то в январе 2024 года этот показатель снизился до 52%, а к концу года упал до 43%.

Такие изменения объясняются не только продолжительной войной, но и процессом адаптации украинских беженцев к жизни в новых странах. Если в первый год полномасштабной войны около 40% беженцев вынуждены были экономить даже на еде и одежде, со временем их финансовое положение улучшилось, и в конце 2024 уровень благосостояния украинцев за границей почти вернулся к довоенному.

Это стало возможным благодаря успешному трудоустройству, а также мерам поддержки и интеграции, которые внедряются правительствами стран, принимающих беженцев.

Даже после завершения боевых действий за границей могут остаться от 1,7 до 2,7 миллионов украинцев. Такая ситуация повлияет на экономику Украины: потери ВВП могут составлять от 5,1% до 7,8% ежегодно.

Где больше всего проживает украинских беженцев за границей

По состоянию на конец ноября 2024 года больше всего украинских беженцев находится в Германии (1,2 млн человек) и Польше (988 тыс.), что составляет соответственно 20% и 18% от общего количества 4,2 млн украинцев со статусом временной защиты в странах ЕС, тогда как в Турции – только 0,2%.

Самый высокий уровень концентрации украинских беженцев среди стран ЕС зафиксирован в Чехии – 35,3 человека на тысячу жителей. Однако абсолютным лидером по этому показателю остаются страны, не являющиеся членами ЕС: в Молдове проживает 47,3 украинца на тысячу жителей, а в Черногории – 34.

За пределами Европы больше всего украинских беженцев находится в США – 5,4% от общего количества, в то время как в Канаде их 3,4%. Однако основную нагрузку на прием беженцев несут именно европейские страны.

После Германии и Польши больше всего их осело в Испании (3,9%) и Франции (3,7%). Румыния (3,1%) и Италия (3%) также стали убежищем для большого числа переселенцев. В Великобритании нашли убежище 2,9% украинцев, а в Швеции – 1,6%. В Латвии (1,5%) и Дании (1,2%) доля беженцев меньше, а вот в Венгрии, Греции, Швейцарии и Финляндии она не превышает 1%. Меньше всего украинцев приняла Турция – всего 0,2%.

Напомним, что по состоянию на конец ноября 2024 года за границей находилось 5,2 млн украинских беженцев, что на 300 тыс. больше, чем в начале года.