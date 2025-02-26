В Україні чи за кордоном: що обирають українці після трьох років війни?

Частка українців, яким більше подобається жити за кордоном, продовжує стрімко зростати: якщо в грудні 2022 року таких було лише 12%, то вже в січні 2024 року цей показник зріс до 22%, а до кінця року – до 24%.

Про це повідомив Центр економічної стратегії, посилаючись на дані Євростату.

З кожним місяцем також зменшується кількість тих, хто планує повернутись на батьківщину. Якщо ще в грудні 2022 року 74% біженців висловлювали бажання повернутися, то в січні 2024-го цей показник знизився до 52%, а до кінця року впав до 43%.

Такі зміни пояснюються не лише тривалою війною, але й процесом адаптації українських біженців до життя в нових країнах. Якщо у перший рік повномасштабної війни близько 40% біженців були змушені економити навіть на їжі та одязі, з часом їхнє фінансове становище покращилося, і наприкінці 2024 року рівень добробуту українців за кордоном майже повернувся до довоєнного.

Це стало можливим завдяки успішному працевлаштуванню, а також заходам підтримки та інтеграції, які впроваджують уряди країн, що приймають біженців.

Навіть після завершення бойових дій за кордоном можуть залишитись від 1,7 до 2,7 мільйона українців. Така ситуація матиме значний вплив на економіку України: втрати ВВП можуть становити від 5,1% до 7,8% щороку.

Де найбільше проживає українських біженців за кордоном

Станом на кінець листопада 2024 року найбільше українських біженців перебуває у Німеччині (1,2 млн осіб) та Польщі (988 тис.), що становить відповідно 20% та 18% від загальної кількості 4,2 млн українців зі статусом тимчасового захисту в країнах ЄС, тоді як у Туреччині – лише 0,2%.

Найвищий рівень концентрації українських біженців серед країн ЄС зафіксовано в Чехії – 35,3 особи на тисячу жителів. Проте абсолютним лідером за цим показником залишаються країни, які не є членами ЄС: у Молдові проживає 47,3 українця на тисячу мешканців, а в Чорногорії – 34.

За межами Європи найбільше українських біженців перебуває у США – 5,4% від загальної кількості, тоді як у Канаді їх 3,4%. Проте основне навантаження щодо прийому біженців несуть саме європейські країни.

Після Німеччини та Польщі найбільше їх осіло в Іспанії (3,9%) та Франції (3,7%). Румунія (3,1%) та Італія (3%) також стали прихистком для значної частини переселенців. У Великій Британії знайшли притулок 2,9% українців, а в Швеції – 1,6%. У Латвії (1,5%) та Данії (1,2%) частка біженців менша, а от в Угорщині, Греції, Швейцарії та Фінляндії вона не перевищує 1%. Найменше українців прийняла Туреччина – лише 0,2%.

Нагадаємо, що станом на кінець листопада 2024 року за кордоном перебувало 5,2 млн українських біженців, що на 300 тис. більше, ніж на початку року.