За кордоном перебувають 5,2 млн українських біженців – дослідження ЦЕС

Станом на кінець листопада 2024 року за кордоном перебувало 5,2 млн українських біженців, що на 300 тис. більше, ніж на початку року.

Такі дані наводить Центр економічної стратегії у своєму дослідженні, яке базується на опитуванні Info Sapiens та відкритих джерелах.

За даними аналітиків, більшість українців виїхали через західні кордони — 3,7 млн осіб. Ще 0,2 млн людей потрапили до Європи через територію РФ чи Білорусі. Водночас 1,3 млн українців, за оцінками ООН, стали біженцями в Росії або Білорусі.

Міграційна динаміка змінювалася в залежності від військових та економічних факторів. Найбільший відтік відбувся в березні 2022 року, коли Україну покинули 2,5 млн осіб. Після цього розпочався процес часткового повернення.

Однак восени 2022 року та взимку 2023-го потік виїзду українців знову зріс через масовані ракетні удари РФ по енергетичній інфраструктурі.

У 2023 році міграційна динаміка стала більш сезонною: навесні повернення перевищило виїзд, влітку зафіксували збільшення короткотривалих поїздок до України, а восени та взимку відтік знову зріс.

У 2024 році українці продовжили виїжджати за кордон. Найбільший відтік спостерігався на початку року (110 тис. осіб), коли біженці, які тимчасово відвідували Україну на свята, поверталися до країн ЄС.

Навесні виїзд також перевищив повернення через активізацію ракетних ударів та проблеми з енергетикою. У червні, під час шкільних канікул, країну покинули 200 тис. осіб, проте влітку частина українців (111 тис.) повернулася. Восени міграційний баланс знову показав відтік – 85 тис. осіб залишили Україну.

Серед українських біженців переважають жінки середнього віку та діти. Станом на грудень 2024 року кількість жінок становили 44%, що на 6% менше, ніж на початку року.

Водночас частка чоловіків серед біженців зросла до 27%, що на на 9% більше, ніж у січні 2024/року (18%).

На початку 2024 року діти складали приблизно третину всіх біженців. До грудня їхня частка знизилася з 32% до 29%, головним чином через значне скорочення кількості хлопчиків 0–9 років (з 9% до 6%).

Найпоширенішою віковою групою серед біженців залишаються жінки 35–44 років, 54% з яких виїхали разом із дітьми.

Аналітики очікують, що взимку 2024–2025 року міграційна динаміка повторить тенденції попереднього року, а ситуація навесні залежатиме від рівня безпеки в Україні.

Нагадаємо, станом на кінець грудня 2024 року в країнах ЄС майже 4,3 млн українців отримали статус тимчасового захисту. Це люди, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну. Лише за грудень їх стало більше ще на 25,6 тис.