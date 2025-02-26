За рубежом находятся 5,2 млн украинских беженцев — исследование ЦЭС

По состоянию на конец ноября 2024 года за границей насчитывалось 5,2 млн. украинских беженцев, что на 300 тыс. рублей. больше, чем в начале года.

Такие данные приводит Центр экономической стратегии в своем исследовании, основанном на опросе Info Sapiens и открытых источниках.

По данным аналитиков, большинство украинцев выехали через западные границы — 3,7 млн человек. Еще 0,2 млн человек попали в Европу через территорию РФ или Белоруссии. В то же время, 1,3 млн украинцев, по оценкам ООН, стали беженцами в России или Беларуси.

Миграционная динамика изменялась в зависимости от военных и экономических факторов. Наибольший отток произошел в марте 2022 года, когда Украину покинули 2,5 млн. человек. После этого начался процесс частичного возвращения.

Однако осенью 2022 года и зимой 2023 поток выезда украинцев вновь вырос из-за массированных ракетных ударов РФ по энергетической инфраструктуре.

В 2023 году миграционная динамика стала более сезонной: весной возврат превысил выезд, летом зафиксировали увеличение кратковременных поездок в Украину, а осенью и зимой отток снова возрос.

В 2024 году украинцы продолжили уезжать за границу. Наибольший отток наблюдался в начале года (110 тыс. человек), когда беженцы, временно посещавшие Украину по праздникам, возвращались в страны ЕС.

Весной выезд также превысил возврат из-за активизации ракетных ударов и проблем с энергетикой. В июне во время школьных каникул страну покинули 200 тыс. человек, однако летом часть украинцев (111 тыс.) вернулась. Осенью миграционный баланс снова показал отток – 85 тыс. человек покинули Украину.

Среди украинских беженцев преобладают женщины средних лет и дети. По состоянию на декабрь 2024 г. количество женщин составляло 44%, что на 6% меньше, чем в начале года.

В то же время доля мужчин среди беженцев выросла до 27%, что на 9% больше, чем в январе 2024 года (18%).

В начале 2024 года дети составляли примерно треть всех беженцев. К декабрю их доля снизилась с 32% до 29%, главным образом из-за значительного сокращения количества мальчиков 0–9 лет (с 9% до 6%).

Наиболее распространенной возрастной группой среди беженцев остаются женщины 35-44 лет, 54% из которых уехали вместе с детьми.

Аналитики ожидают, что зимой 2024-2025 миграционная динамика повторит тенденции предыдущего года, а ситуация весной будет зависеть от уровня безопасности в Украине.

Напомним, по состоянию на конец декабря 2024 года в странах ЕС почти 4,3 млн. украинцев получили статус временной защиты. Это люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабной войны. Только за декабрь их стало больше еще на 25,6 тыс.