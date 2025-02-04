Более половины украинских беженцев в Нидерландах нашли работу: где они трудятся

Большинство украинцев, переехавших в Нидерланды из-за войны, уже нашли работу. Чаще всего устраиваются люди трудоспособного возраста от 25 до 45 лет, причем уровень занятости среди мужчин и женщин примерно одинаков.



Об этом сообщает статистическое управление Нидерландов (CBS).

По состоянию на 1 ноября 2024 года работу нашли 59% украинских беженцев в возрасте от 15 до 65 лет. Это больше, чем годом ранее: по состоянию на 1 ноября 2023 года доля таких работников составила 55%. Соответственно, 6 из 10 украинских беженцев в Нидерландах уже интегрировались на местный рынок труда.

Какую работу чаще всего находят украинцы в Нидерландах

38% украинцев работали как временные работники;

24% по вызову;

29% имели другие временные трудовые договоры;

53% работали полный день (35 часов или больше в неделю);

15% работали 30-35 часов.

Большинство украинцев работали в сфере услуг (50%). Также большое количество украинцев работало в торговле, сфере транспорта и гостиничных услуг (32%).

Украинские беженцы в Нидерландах

Украинцам, прибывшим в Нидерланды после полномасштабного вторжения России, не нужно дополнительное разрешение на работу для трудоустройства. Также они имеют особый правовой статус по сравнению с другими соискателями убежища, которые обычно не могут работать в течение первых шести месяцев пребывания в стране. В настоящее время в стране находятся более 92 тысяч человек в возрасте от 15 до 65 лет с украинским гражданством.

Напомним, по данным Госпогранслужбы, 30,11 млн раз граждане пересекли границы Украины в 2024 году. 2% выехавших не вернулись назад — около полумиллиона граждан. За год количество невозвратов украинцев домой выросло втрое.