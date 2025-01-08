В Германии доля трудоустроенных беженцев из Украины меньше, чем сирийцев, турок и афганцев

Процент трудоустроенных в Германии беженцев из Украины от их общего количества пока меньше, чем у граждан Сирии, Афганистана и Турции. Это следует из анализа данных Федерального министерства труда и социальных вопросов Германии, предоставленных изданию Delo.ua.

По данным ведомства, на 1 сентября 2024 года в Германии находилось 1,163 млн украинцев. Из них 221 тыс. человек (19%) зарегистрировались на первичном рынке труда страны, прошли обучение или получили статус самозанятых. Таким образом, доля трудоустроенных в Германии украинцев уступает аналогичному показателю для граждан Турции, Сирии и Афганистана.

Процент трудоустроенных беженцев в Германии. Инфографика: Delo.ua

Данные за весь 2024 ведомство пока не обработало и опубликует позже. Однако по результатам всего 2024 года доля трудоустроенных в Германии украинцев может существенно увеличиться, поскольку во втором полугодии увеличилось количество впервые трудоустроенных граждан Украины. Так, в 2023 году ежемесячный прирост впервые вышедших на работу украинцев составил в среднем 4,76 тыс., то в январе-августе 2024 года этот показатель вырос на 50%, до 7,13 тыс. человек.

Именно беженцы из Украины являются наиболее активными участниками интеграционных курсов, на которых улучшают знание немецкого языка до уровня B1 (способность понимать информацию на знакомые темы, общаться в большинстве жизненных ситуаций). Данные за 2024 год у ведомства пока отсутствуют, но в 2023 году именно украинцы подали 46,2% заявок на участие в языковых курсах, а в 2022 году — 59,1%.

Впрочем, эти данные характеризуют скорее не желание украинцев овладеть немецким языком, а масштаб боевых действий в Украине и интенсивность прибытия беженцев. В 2020 и 2021 году украинцы вообще не входили в десятку самых активных слушателей интеграционных курсов, хотя тоже относительно активно мигрировали в Германию.

В целом, по данным Госстата Германии, больше всего граждан Украины прибыло в страну в 2022 году: 428,8 тыс. в марте, 191,6 тыс. в апреле, 97,5 тыс. в мае и 50,6 тыс. в августе. В 2024 году количество украинцев-иммигрантов стабильно держится вблизи уровня в 10 тыс. ежемесячно: 11 тыс. в апреле, 8,6 тыс. в июне, 10,3 тыс. в августе, 11,6 тыс. в сентябре и 11,4 тыс. в октябре.

Больше статистических данных об украинцах в Германии и профессиях, которые им предлагают чаще всего – читайте в статье "Украинских беженцев в Германии все больше: кем и где трудоустраиваются".