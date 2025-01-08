На работу в Германии ежемесячно устраивается в среднем 7 тыс. украинцев

Среднемесячное количество трудоустроенных украинцев в Германии имеет тенденцию к росту, сообщает немецкое Федеральное министерство труда и социальных вопросов по запросу Delo.ua. Если в 2023 году ежемесячный прирост впервые вышедших на работу украинцев составил в среднем 4,76 тыс., то в январе-августе 2024 года этот показатель вырос на 50%, до 7,13 тыс. человек.

При этом по результатам всего 2024 года прирост впервые устроенных в Германии украинцев может быть еще выше. Данные за сентябрь-декабрь 2024 ведомство еще не обработало и опубликует позже.

Во второй половине 2024 года тренд по трудоустройству украинцев в Германии еще больше активизировался, отмечает министр труда ФРГ Губертус Гайль в докладе для бюджетного комитета Бундестага. Только за сентябрь 2024 года 8,5 тысяч украинцев трудоустроились на первичном рынке труда страны, прошли обучение или получили статус самозанятых. Это более чем в два раза превышает показатель сентября 2023 года.

Динамика трудоустройства украинцев в ФРГ. Инфографика: Delo.ua

Также Федеральное министерство труда и социальных вопросов Германии отмечает, что всего в Германии проживает 84,7 млн человек, из которых около 1,3 млн — украинцы. Это больше, чем в начале 2024 года, когда в стране находилось 1,239 млн граждан Украины всех возрастов, и составляло 8,9% от всего числа иностранцев.

Из-за полномасштабного российского вторжения, украинская диаспора в Германии стала одной из крупнейших, уступая только турецкой (1,55 млн). Украинцев в стране уже больше, чем сирийцев (972 тыс.), румын (909 тыс.), поляков (888 тыс.), итальянцев (644 тыс.), хорватов (434 тыс.) и афганцев (419 тыс.).

Также согласно данным Госстата Германии, больше всего граждан Украины прибыло в страну в 2022 году: 428,8 тыс. в марте, 191,6 тыс. в апреле, 97,5 тыс. в мае и 50,6 тыс. в августе. За последние полгода количество украинцев-иммигрантов стабильно держится около уровня в 10 тыс. ежемесячно: 11 тыс. в апреле, 8,6 тыс. в июне, 10,3 тыс. в августе, 11,6 тыс. в сентябре и 11,4 тыс. в октябре.

Больше статистических данных об украинцах в Германии и профессиях, которые им предлагают чаще всего – читайте в статье "Украинских беженцев в Германии все больше: кем и где трудоустраиваются".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые зарубежные лидеры хотят вернуть в Украину неработающих украинских беженцев. Они стремятся оставить в своих странах украинских беженцев, которые нашли работу и платят налоги, но одновременно вернуть домой получателей социальной помощи. Зато Украина заинтересована вернуть всех – и работающих, и неработающих

Кроме того, в Германии заявляют, что 65% украинских беженцев не планируют возвращаться домой. В 2023 году большинство украинцев в Германии подчеркивали, что хотят вернуться домой, но сегодня ситуация изменилась и уже большинство переселенцев планируют остаться в стране навсегда. Об этом свидетельствует растущая заинтересованность украинцев в поиске работы, а также увеличение количества беженцев, посещающих курсы немецкого языка.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований имени Птухи Элла Либанова считает, что Украине удастся вернуть не более половины беженцев, выехавших из-за войны. Для страны неизбежны депопуляция, дефицит рабочей силы и понижение плотности населения, в особенности на отдельных территориях.

Если 2,8 млн женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта