В середньому 7 тис українців кожного місяця влаштовуються на роботу в Німеччині

Середньомісячна кількість працевлаштованих українців в Німеччині має тенденцію до росту, повідомляє німецьке Федеральне міністерство праці та соціальних питань на запит Delo.ua. Якщо у 2023 році щомісячний приріст українців, які вперше вийшли на роботу, становив у середньому 4,76 тис., то в січні-серпні 2024 року цей показник зріс на 50%, до 7,13 тис. осіб.

При цьому за результатами всього 2024 року приріст вперше влаштованих в Німеччині українців може бути ще вищим. Дані за вересень-грудень 2024 року відомство ще не обробило та опублікує пізніше.

В другій половині 2024 року тренд на працевлаштування українців в Німеччині ще більше активізувався, зазначає міністр праці ФРН Губертус Гайль в доповіді для бюджетного комітету Бундестагу. Лише за вересень 2024 року 8,5 тисячі українців працевлаштувалися на первинному ринку праці країни, пройшли навчання або отримали статус самозайнятих. Це більш ніж удвічі перевищує показник вересня 2023 року.

Динаміка працевлаштування українців у ФРН. Інфографіка: Delo.ua

Також Федеральне міністерство праці та соціальних питань Німеччини зазначає, що всього в Німеччині проживає 84,7 млн осіб, з яких близько 1,3 млн — українці. Це більше, ніж на початку 2024 року, коли в країні перебувало 1,239 млн громадян України усіх вікових груп, та складало 8,9% від всього числа іноземців.

Через повномасштабне російське вторгнення, українська діаспора в Німеччині стала одною з найбільших, поступаючись лише турецькій (1,55 млн). Українців в країні вже більше, ніж сирійців (972 тис.), румунів (909 тис.), поляків (888 тис.), італійців (644 тис.), хорватів (434 тис.) та афганців (419 тис.).

Також згідно з даними Держстату Німеччини, найбільше громадян України прибуло в країну у 2022 році: 428,8 тис. у березні, 191,6 тис. у квітні, 97,5 тис. у травні та 50,6 тис. у серпні. За останні пів-року кількість українців-імігрантів стабільно тримається біля рівня в 10 тис. щомісячно: 11 тис. у квітні, 8,6 тис. у червні, 10,3 тис. у серпні, 11,6 тис. у вересні та 11,4 тис. у жовтні.

Більше статистичних даних про українців в Німеччині та професії, які їм пропонують найчастіше — читайте в статті "Українських біженців в Німеччині все більше: ким і де працевлаштовуються".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що деякі закордонні лідери хочуть повернути в Україну непрацюючих українських біженців. Вони прагнуть залишити у своїх країнах українських біженців, які знайшли роботу та сплачують податки, але одночасно повернути додому отримувачів соціальної допомоги. Натомість Україна зацікавлена ​​повернути всіх – і працюючих, і непрацюючих

Крім того, У Німеччині заявляють, що 65% українських біженців не планують повертатися додому. У 2023 році більшість українців в Німеччині підкреслювали, що хочуть повернутися додому, але на сьогодні ситуація змінилась і вже більшість переселенців планують залишитись в країні назавжди. Про це свідчить зростаюча зацікавленість українців у пошуку роботи, а також збільшення кількості біженців, які відвідують курси німецької мови.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну. Для країни неминучі депопуляція, дефіцит робочої сили та зниження щільності населення, особливо на окремих територіях.

Якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.