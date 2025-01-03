Деякі закордонні лідери хочуть повернути в Україну не працюючих українських біженців – Зеленський

Кілька зарубіжних лідерів хотіли залишити у своїх країнах українських біженців, які знайшли роботу та сплачують податки, але одночасно повернути в Україну отримувачів соціальної допомоги. Натомість Україна зацікавлена ​​повернути всіх – і працюючих, і непрацюючих, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини".

"Вони самі диференціювали українців. Вибачте, але так воно і є – я з ними проводжу всі ці бесіди. Вони рахують свої гроші, скільки вони щороку витрачають на підтримку українців за кордоном. А про тих українців, які не працюють - вони кажуть: ви їх заберете", - уточнив президент.

Володимир Зеленський зазначив, що ці лідери та представники іноземних урядів бояться публічно озвучувати таку позицію. Він збирається повертати в Україну всіх громадян, незалежно від того, знайшли вони роботу за кордоном, чи отримують там грошову допомогу.

Президент підкреслив, що просить у партнерів доставити в Україну більше систем ППО. Коли небо над Україною буде захищене краще, він буд готовий покликати всіх українських біженців повертатися.

Зеленський на інтерв'ю для "Єдиних новин". Джерело: Офіс президента

За його словами, після завершення гарячої фази війни велика кількість людей захоче повернутися. Цьому сприятиме масштабне відновлення України, в яке "заллється велика маса грошей": бізнесу, із заморожених російських активів, із бюджету, який скоротить військові витрати.

"За роботою приїдуть люди. Великі проекти, як відновлення України, триматимуться на великій кількості робочих місць. Бажано, щоб це були українці, я думаю, насамперед це будуть українці", – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова вважає, що Україні вдасться повернути не більше, ніж половину біженців, які виїхали через війну. Для країни неминучі депопуляція, дефіцит робочої сили та зниження щільності населення, особливо на окремих територіях.

Якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.

Крім того, У Німеччині заявляють, що 65% українських біженців не планують повертатися додому. У 2023 році більшість українців в Німеччині підкреслювали, що хочуть повернутися додому, але на сьогодні ситуація змінилась і вже більшість переселенців планують залишитись в країні назавжди. Про це свідчить зростаюча зацікавленість українців у пошуку роботи, а також збільшення кількості біженців, які відвідують курси німецької мови.