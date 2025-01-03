Фіцо пригрозив зупинити поставки електроенергії Україні та скоротити допомогу біженцям через зупинку транзиту газу

Уряд Словаччини розгляне можливі заходи у відповідь на дії України, яка припинила транзит російського газу через свою територію до країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пише Reuters.

Про які санкційні заходи йдеться

Зокрема, Роберт Фіцо зазначив, що його партія Smer розглядає такі санкційні заходи:

можливість зупинки постачання електроенергії до України;

скорочення підтримки українських біженців.

"Моя партія Smer готова обговорити та досягти домовленостей у коаліції щодо припинення постачання електроенергії та значного скорочення підтримки українських громадян у Словаччині», — заявив Фіцо.

Окрім того, Словаччина вимагатиме відновлення транзиту газу або компенсації за збитки, яких, за словами Фіцо, зазнала Словаччина через припинення постачання російського газу.

"Єдиною альтернативою для Словаччини є відновлення транзиту або ж вимога механізмів компенсації, що покриють втрати державних фінансів, які складають майже 500 мільйонів євр", — сказав Фіцо.

Фіцо підкреслив, що наступного вівторка словацька делегація планує обговорити ситуацію в Брюсселі, а згодом його правляча коаліція вирішуватиме, як відповісти на дії, які він назвав "саботажем" з боку президента України Володимира Зеленського.

Позиція Фіцо

Зазначається, що Словаччина має альтернативні джерела постачання газу, але Фіцо, який припинив військову допомогу Україні та прагнув налагодити тепліші відносини з Москвою, наголошує, що країна втратить доходи від транзиту і буде змушена сплачувати додаткові збори за транспортування неросійського газу.

Він також додав, що через дії України ціни на газ і електроенергію в Європі зростуть.

Державний словацький імпортер газу SPP, який покриває близько двох третин попиту в країні, заявив, що йому доведеться понести додаткові витрати у розмірі близько 90 мільйонів євро, здебільшого у вигляді плати за транзит, якщо він замінить весь російський газ протягом цього року.

За даними словацького оператора електромереж, у перші 11 місяців 2024 року Словаччина експортувала 2,4 мільйона мегават-годин електроенергії в Україну, яка переживала дефіцит через російські бомбардування.

Нагадаємо, з 7:00 1 січня газотранспортна система України припинила транспортування російського природного газу. Інфраструктура газотранспортної системи була заздалегідь підготовлена до роботи в режимі нульового транзиту та забезпечення надійного газопостачання для українських споживачів.

Додамо, що до 31 грудня 2024 року Україна мала діючий контракт з російським "Газпромом" на прокачку газу. Продовжувати його українська сторона відмовилася з політичних причин. Це, зокрема, спричинило оголошення надзвичайного стан у Молдові, яка мала ще майже два роки отримувати російський газ для подальшого вироблення електроенергії на електростанції на території невизнаного Придністров'я.