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Фіцо пригрозив зупинити поставки електроенергії Україні та скоротити допомогу біженцям через зупинку транзиту газу

Словаччина планує скоротити підтримку біженців.
Словаччина вимагатиме відновлення транзиту газу або компенсації за збитки.

Уряд Словаччини розгляне можливі заходи у відповідь на дії України, яка припинила транзит російського газу через свою територію до країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пише Reuters.

Про які санкційні заходи йдеться

Зокрема, Роберт Фіцо зазначив, що його партія Smer розглядає такі санкційні заходи:

  • можливість зупинки постачання електроенергії до України;
  • скорочення підтримки українських біженців.

"Моя партія Smer готова обговорити та досягти домовленостей у коаліції щодо припинення постачання електроенергії та значного скорочення підтримки українських громадян у Словаччині», — заявив Фіцо.

Окрім того, Словаччина вимагатиме відновлення транзиту газу або компенсації за збитки, яких, за словами Фіцо, зазнала Словаччина через припинення постачання російського газу.

"Єдиною альтернативою для  Словаччини є відновлення транзиту або ж вимога механізмів компенсації, що покриють втрати державних фінансів, які складають майже 500 мільйонів євр", — сказав Фіцо.

Фіцо підкреслив, що наступного вівторка словацька делегація планує обговорити ситуацію в Брюсселі, а згодом його правляча коаліція вирішуватиме, як відповісти на дії, які він назвав "саботажем" з боку президента України Володимира Зеленського.

Позиція Фіцо

Зазначається, що Словаччина має альтернативні джерела постачання газу, але Фіцо, який припинив військову допомогу Україні та прагнув налагодити тепліші відносини з Москвою, наголошує, що країна втратить доходи від транзиту і буде змушена сплачувати додаткові збори за транспортування неросійського газу.

Він також додав, що через дії України ціни на газ і електроенергію в Європі зростуть.

Державний словацький імпортер газу SPP, який покриває близько двох третин попиту в країні, заявив, що йому доведеться понести додаткові витрати у розмірі близько 90 мільйонів євро, здебільшого у вигляді плати за транзит, якщо він замінить весь російський газ протягом цього року.

За даними словацького оператора електромереж, у перші 11 місяців 2024 року Словаччина експортувала 2,4 мільйона мегават-годин електроенергії в Україну, яка переживала дефіцит через російські бомбардування.

Нагадаємо, з 7:00 1 січня газотранспортна система України припинила транспортування російського природного газу. Інфраструктура газотранспортної системи була заздалегідь підготовлена до роботи в режимі нульового транзиту та забезпечення надійного газопостачання для українських споживачів.

Додамо, що до 31 грудня 2024 року Україна мала діючий контракт з російським "Газпромом" на прокачку газу. Продовжувати його українська сторона відмовилася з політичних причин. Це, зокрема, спричинило оголошення надзвичайного стан у Молдові, яка мала ще майже два роки отримувати російський газ для подальшого вироблення електроенергії на електростанції на території невизнаного Придністров'я.

Автор:
Ольга Опенько